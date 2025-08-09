Calvo y Chivallero visitaron la Sala de Cultura “Ernesto Sábato” y se reunieron con instituciones de María Juana

En el marco de una agenda de trabajo en el Departamento Castellanos, el senador provincial Alcides Calvo y la ingeniera Bárbara Chivallero visitaron la localidad de María Juana, donde fueron recibidos por la presidenta comunal Sandra Gaido. La jornada incluyó un recorrido por la Sala de Cultura “Ernesto Sábato”, un espacio emblemático para la vida artística y cultural de la comunidad, y un encuentro con representantes de instituciones intermedias de la localidad.

Durante la reunión se abordaron temas vinculados a infraestructura, desarrollo cultural, fortalecimiento institucional, necesidades actuales y proyectos futuros de cada entidad presente. Fue una instancia de diálogo para potenciar el trabajo en conjunto y generar acciones que contribuyan al crecimiento local.

En la oportunidad, Calvo y Chivallero realizaron la entrega de aportes para diferentes fines:

Comuna de María Juana : Taller de Orientación Vocacional para alumnos de escuelas secundarias, dictado por la Lic. Jesica Protti, y refacciones edilicias en la sucursal de Correo Argentino.

: Taller de Orientación Vocacional para alumnos de escuelas secundarias, dictado por la Lic. Jesica Protti, y refacciones edilicias en la sucursal de Correo Argentino. Escuela de Educación Técnica Profesional N° 380 : viaje educativo.

: viaje educativo. Asociación Civil “Un Espacio para Todos” : gastos de funcionamiento.

: gastos de funcionamiento. Asociación Colombófila de María Juana : refacciones edilicias.

: refacciones edilicias. Club Talleres de María Juana : realización del festival “Pinta”.

: realización del festival “Pinta”. Club Atlético María Juana: compra de equipamiento deportivo para la disciplina de básquet.

El senador Calvo destacó la importancia de este tipo de visitas: “Sabemos que los espacios culturales como esta sala cumplen un rol clave en la identidad y desarrollo comunitario. También entendemos que el diálogo con las instituciones intermedias de cada localidad del Departamento Castellanos es esencial para seguir trabajando por el bienestar de las comunidades y respondiendo a sus necesidades reales. Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando en conjunto para fortalecer el tejido social y el desarrollo de María Juana”.

La visita reafirma la apuesta por el trabajo articulado entre autoridades y entidades locales, priorizando la cultura, el deporte, la educación y la infraestructura como ejes del desarrollo.