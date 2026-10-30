Calvo y Enrico analizaron un plan de obras públicas para el departamento Castellanos

El senador provincial Alcides Calvo mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, y el secretario general de la cartera, Marcos Renna, para analizar distintos proyectos de infraestructura destinados a localidades del departamento Castellanos, con vistas a su inclusión en el presupuesto provincial 2027.

Uno de los principales temas abordados fue la repavimentación de la Ruta Provincial 70, en el tramo que une Vila con la Ruta Provincial N.º 22, en jurisdicción de Coronel Fraga. Durante el encuentro, Enrico manifestó que en un plazo cercano se iniciarán los trabajos en este corredor, considerado estratégico para la conectividad regional y el desarrollo de las actividades productivas.

También se analizó la situación de la Ruta Provincial 67s, entre Santa Clara de Saguier y Saguier, donde se estudian alternativas para garantizar la transitabilidad permanente y avanzar hacia una futura pavimentación.

La agenda incluyó además diferentes necesidades de infraestructura vial en Hugentobler, Colonia Bigand, Colonia Mauá y Aurelia, junto con gestiones vinculadas a viviendas para las localidades de Tacural y Aurelia.

Otro de los proyectos destacados fue la pavimentación de la Ruta Provincial 80S, en el tramo que conecta Tacurales con Tacural. Según se informó, la iniciativa se encuentra en la etapa de formulación del proyecto ejecutivo, con el objetivo de incorporarla al presupuesto provincial 2027 y avanzar posteriormente con el llamado a licitación pública, en el marco de la Ley N.º 14.295.

Al finalizar la reunión, Calvo destacó la importancia de mantener encuentros de trabajo con el Ministerio de Obras Públicas para plantear las demandas de las distintas comunidades y avanzar en proyectos que mejoren la conectividad, la transitabilidad y las condiciones de vida de los habitantes del departamento.

El legislador también valoró el diálogo permanente con los funcionarios del gobierno provincial como una herramienta para impulsar las obras de infraestructura que requieren las localidades de la región.