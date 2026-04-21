Cañada Rosquín fue sede de la presentación del Plan Anual 2026 del Ente Cultural Santafesino

En la localidad de Cañada Rosquín se llevó a cabo la presentación del “Plan Anual 2026” del Ente Cultural Santafesino, con la participación de autoridades, representantes y referentes culturales pertenecientes a las Usinas Culturales I y IV. Durante la jornada se dieron a conocer los distintos programas, proyectos y acciones que se impulsarán a lo largo del año, en el marco de un espacio que promueve la articulación regional y el fortalecimiento de las políticas culturales.

El Ente, creado en junio de 2008, tiene como objetivo fomentar la interacción activa entre los organismos culturales de cada comunidad participante, generando acuerdos que permitan jerarquizar y potenciar las gestiones culturales en toda la provincia. El encuentro también contó con intervenciones artísticas de talentos locales, aportando un marco cultural y participativo a la presentación.

Entre las autoridades presentes se destacó la responsable del Ente, la Lic. Claudia Giaccone, junto a los directores de las Usinas Culturales: Leonardo Carrozza, Marcela Panza, Pablo Sulivan y Romina Soto. Además, participaron autoridades comunales y mandatarios locales de Sastre y Ortiz, Los Cardos y María Susana, junto a representantes culturales de una amplia región.

También dijeron presente referentes de las comunidades de Cañada Rosquín, Sastre y Ortiz, San Martín de las Escobas, María Juana, López, Pueblo Andino, Totoras, Lucio V. López, Las Rosas, Los Cardos, Las Parejas, María Susana, Santa Clara de la Buena Vista y Landeta, reafirmando el carácter integrador y participativo del Ente Cultural Santafesino.