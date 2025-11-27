Carina Barrionuevo anticipó el desfile del Taller de Lencería en el cierre de los Talleres Culturales

En la mañana de la radio dialogamos con Carina Barrionuevo, responsable del Taller de Lencería de la Comuna de María Juana, quien adelantó detalles sobre el desfile que se presentará este domingo en el marco del cierre anual de los Talleres Culturales.

El evento se llevará a cabo en Sociedad Italiana, donde cada uno de los espacios culturales de la comuna mostrará el trabajo realizado durante el año. En el caso del Taller de Lencería, Barrionuevo contó que las alumnas estarán participando con una presentación especial en formato desfile, mostrando las distintas prendas confeccionadas durante el ciclo 2025.

Carina destacó el compromiso y crecimiento de cada una de las participantes, subrayando que el taller no solo apunta a aprender técnicas de costura y diseño, sino también a fortalecer la creatividad, la autonomía y la valoración del trabajo artesanal.

El cierre de los Talleres Culturales será con entrada libre y gratuita, y desde la comuna invitan a toda la comunidad a ser parte de una jornada que celebra el arte, la formación y el esfuerzo colectivo de alumnos y profesores.