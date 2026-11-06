Cerrarán 13 registros del automotor en Santa Fe: cuáles son las localidades afectadas

El Gobierno nacional dispuso el cierre de 72 registros seccionales de la Propiedad del Automotor en distintas provincias del país. La medida, establecida mediante la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, contempla un plazo de 60 días hábiles para completar el proceso. En la provincia de Santa Fe serán 13 las oficinas alcanzadas por la reorganización.

La resolución fue publicada el jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial y forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor. El objetivo oficial es concentrar y reorganizar dependencias para avanzar hacia un sistema de gestión simplificado y digital.

Las localidades santafesinas afectadas

Según el detalle incluido en la normativa, los registros que dejarán de funcionar son:

Chañar Ladeado: registro de maquinaria agrícola, vial e industrial.

Esperanza: registro de maquinaria agrícola, vial e industrial.

Firmat y Melincué: registro de automotores y créditos prendarios.

Las Rosas: registro de maquinaria agrícola, vial e industrial.

María Teresa y Venado Tuerto: registro de automotores y créditos prendarios.

Rafaela: registro con competencia en motovehículos y créditos prendarios.

Rufino: registro de maquinaria agrícola, vial e industrial.

San Carlos Centro: registro de maquinaria agrícola, vial e industrial.

San Genaro y Totoras: registro de automotores y créditos prendarios.

San Justo: registro de maquinaria agrícola, vial e industrial.

Santa Fe: Registro Seccional N.º 2, correspondiente a maquinaria agrícola, vial e industrial.

Vera: registro de maquinaria agrícola, vial e industrial.

Además, la resolución incluye el cierre operativo del Registro Seccional N.º 3 de Rosario, que ya había sido suprimido mediante una disposición anterior.

¿Qué pasará con los trámites?

La normativa establece que los dominios radicados en las oficinas alcanzadas deberán ser reasignados a otros registros que continúen en funcionamiento. La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor será la encargada de organizar la distribución de los legajos y garantizar la continuidad de los trámites.

Por el momento, la resolución no especifica cuál será la oficina receptora en cada caso.

Los registros que permanezcan abiertos también podrán ampliar sus competencias para atender trámites vinculados con automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial, entre otras operaciones.

De esta manera, la reorganización impulsada por el Gobierno nacional tendrá impacto en distintas localidades santafesinas y modificará la distribución territorial de los servicios registrales de la provincia.

Fuente: Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia y detalle publicado por Infobae.