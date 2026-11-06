El papa León XIV llegará a la Argentina este domingo: visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján

La Argentina se prepara para recibir al papa León XIV, quien realizará su primera visita apostólica al país entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, en el marco de una gira por Sudamérica que también incluye Uruguay y Perú.

El viaje del Sumo Pontífice representa un acontecimiento histórico para la Iglesia argentina y para los fieles, ya que será la primera visita de un Papa a nuestro país desde los viajes de Juan Pablo II, en 1982 y 1987.

León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, donde será recibido oficialmente en el Aeroparque Jorge Newbery. Durante su estadía recorrerá distintos puntos del país y mantendrá encuentros con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil, comunidades religiosas, trabajadores, jóvenes y fieles.

La agenda contempla actividades en tres destinos: Buenos Aires, Córdoba y Luján, con celebraciones religiosas y encuentros pastorales que permitirán al Pontífice acercarse a distintas comunidades.

Una agenda que recorrerá distintos puntos del país

El cronograma oficial establece las siguientes actividades:

– Domingo 8 de noviembre: llegada a Buenos Aires. Será recibido en Aeroparque, visitará el monumento al general José de San Martín, mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei en Casa Rosada y participará de una reunión con autoridades y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

– Lunes 9 de noviembre: visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole; celebrará una misa en el Monumento de los Españoles y mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo y de distintas comunidades religiosas.

– Martes 10 de noviembre: viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral. Luego regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

– Miércoles 11 de noviembre: visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Posteriormente continuará su viaje apostólico hacia Lima, Perú. Casa Rosada+1

Una visita bajo el lema «Bienvenidos, vayan y anuncien»

La Iglesia argentina eligió como lema para esta visita las palabras «Bienvenidos, vayan y anuncien», una invitación a renovar el compromiso evangelizador, fortalecer la unidad y promover el encuentro entre las personas.

La expectativa es que millones de fieles puedan participar de las distintas actividades y acompañar el recorrido del Santo Padre. Desde la organización también se prepara un importante operativo de seguridad y coordinación entre las jurisdicciones involucradas. Casa Rosada

La llegada de León XIV representa una oportunidad de encuentro para la comunidad católica argentina y un acontecimiento que trasciende lo estrictamente religioso. Durante cuatro días, el país tendrá la posibilidad de recibir al sucesor de Francisco, en una visita que seguramente quedará marcada en la historia de la Iglesia y de la Argentina.