Seis plantas ideales para tener en el dormitorio y favorecer un ambiente de descanso

Incorporar plantas al dormitorio no solo permite sumar un toque natural a la decoración. También puede ayudar a crear ambientes más agradables, transmitir sensación de calma y aportar aromas y texturas que contribuyen al bienestar. Algunas especies, además, requieren pocos cuidados y se adaptan muy bien a los espacios interiores.

Desde la neuroarquitectura y el diseño de interiores, cada vez se presta mayor atención a cómo los espacios que habitamos pueden influir en nuestro estado de ánimo, los niveles de estrés y la calidad del descanso. En ese contexto, las plantas aparecen como un recurso sencillo para conectar los ambientes cotidianos con la naturaleza.

Entre las especies recomendadas para los dormitorios se destacan seis variedades que combinan características ornamentales, aromas agradables y facilidad de mantenimiento.

1. Espatifilo: belleza y facilidad de cuidado

El espatifilo, también conocido como lirio de la paz, es una de las plantas más elegidas para interiores. Sus hojas verdes y sus flores blancas aportan una estética delicada y elegante.

Prefiere los espacios con luz indirecta y permite reconocer fácilmente cuándo necesita agua: sus hojas comienzan a inclinarse. Es una alternativa interesante para quienes buscan una planta decorativa sin demasiadas exigencias.

2. Lavanda: el poder de los aromas

La lavanda es conocida por su fragancia característica y por su asociación con la relajación. Diversos estudios sobre aromaterapia analizaron sus posibles efectos sobre el sistema nervioso y encontraron resultados relacionados con la disminución de la ansiedad y la frecuencia cardíaca antes de dormir.

Necesita abundante luz natural y un suelo con buen drenaje, por lo que resulta especialmente adecuada para dormitorios con ventanas luminosas.

3. Aloe vera: una planta resistente

El aloe vera es una suculenta muy fácil de mantener y se adapta a diferentes ambientes. Una de sus particularidades es que utiliza un mecanismo de fotosíntesis denominado CAM, mediante el cual intercambia gases principalmente durante la noche.

Necesita buena iluminación y riegos moderados, ya que el exceso de agua puede perjudicar sus raíces.

4. Lengua de suegra: ideal para espacios pequeños

También conocida como sansevieria, es una de las plantas de interior más resistentes. Tolera condiciones de poca luz, necesita poco riego y crece de manera vertical, por lo que puede ubicarse en rincones o espacios reducidos.

Al igual que el aloe vera, realiza fotosíntesis CAM y mantiene parte de su intercambio gaseoso durante la noche.

5. Jazmín: una fragancia asociada con la tranquilidad

El jazmín es otra alternativa interesante para quienes disfrutan de los aromas naturales. Algunas investigaciones estudiaron la relación entre su fragancia, la ansiedad y la calidad del sueño, con resultados prometedores.

Necesita luz indirecta abundante y riego moderado. Su floración suele concentrarse en determinadas épocas del año, por lo que su perfume no está presente de manera constante.

6. Lazo de amor: una opción para principiantes

El lazo de amor, también llamado cinta o planta araña, es muy utilizado en interiores por su resistencia y facilidad de reproducción.

Desarrolla pequeñas plantas que cuelgan de sus tallos y pueden utilizarse para obtener nuevos ejemplares. Se adapta a diferentes condiciones de iluminación y funciona muy bien en macetas colgantes o estanterías.

¿Dónde conviene ubicarlas?

La ubicación de las plantas también es importante. Una recomendación es colocarlas cerca de la cama, pero sin que interfieran con la circulación ni ocupen demasiado espacio.

También conviene tener en cuenta la intensidad de sus aromas: combinar demasiadas especies perfumadas en un ambiente pequeño puede resultar invasivo en lugar de relajante.

Otro aspecto fundamental es mantener una ventilación adecuada. Si bien algunas plantas fueron estudiadas por su capacidad para absorber determinados compuestos en condiciones de laboratorio, no existe evidencia suficiente para afirmar que unas pocas macetas purifican significativamente el aire de una habitación en condiciones domésticas.

Por último, quienes tienen mascotas deben prestar atención a la elección de las especies, ya que algunas, como el espatifilo, el aloe vera, la lengua de suegra y el jazmín, pueden resultar tóxicas para perros o gatos si las ingieren.

Incorporar naturaleza al dormitorio puede ser una manera sencilla de mejorar la experiencia de habitar ese espacio. Elegir plantas que se adapten a la iluminación, al tamaño de la habitación y a las posibilidades de cuidado permite crear un entorno más agradable, donde la decoración y el bienestar pueden complementarse.