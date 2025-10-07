Charla en Garibaldi: “La importancia de los árboles en la agricultura”

El próximo miércoles 8 de octubre a las 18:30 hs, en el Club San Martín de Garibaldi, se llevará a cabo una charla abierta titulada “La importancia de los árboles en la agricultura: cortinas forestales y agroforestería”, a cargo del Ingeniero Agrónomo Fernando Rosell, responsable del vivero municipal de Venado Tuerto.

Durante el encuentro, se abordarán temas vinculados al rol fundamental que cumplen los árboles en los sistemas productivos, la protección de cultivos mediante cortinas forestales y las prácticas de agroforestería como herramientas para un desarrollo agrícola más sustentable.

La actividad es organizada por el Equipo Promotor de la Agroecología junto a la Comuna de Garibaldi, y busca generar conciencia sobre la necesidad de integrar la producción con el cuidado del ambiente, promoviendo una agricultura más equilibrada y respetuosa con la naturaleza.