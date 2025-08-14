Chipote será el gran cierre de las Fiestas Patronales de María Juana

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos –

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Rodrigo, integrante de la reconocida banda Chipote, que este domingo se encargará de poner el broche de oro a las Fiestas Patronales de María Juana con toda su música alegre y bien arriba.

Con una trayectoria que ha hecho bailar al público cuartetero fin de semana tras fin de semana, Chipote llega para ofrecer un show cargado de energía, ritmo y buena onda, garantizando que nadie se quede sentado.

El cierre con Chipote será parte de la programación del domingo 17 en el tradicional evento “Música Para Todos”, en el anfiteatro Emilio Vidal de la Plaza San Martín, donde durante dos noches se vivirán espectáculos musicales, de danza, un paseo de artesanos, patio de comidas y actividades para toda la familia. Sin dudas, un final de fiesta que quedará en el recuerdo de todos.