Científicos desarrollan bacterias capaces de “comer” tumores desde adentro

Un equipo de investigadores de la Universidad de Waterloo avanza en una innovadora estrategia para combatir el cáncer: utilizar bacterias modificadas genéticamente que puedan destruir tumores desde su interior. El enfoque, aún en etapa experimental, podría abrir nuevas puertas en el tratamiento de enfermedades oncológicas.

La clave del desarrollo es la bacteria Clostridium sporogenes, un microorganismo que crece únicamente en ambientes sin oxígeno. Esta característica resulta fundamental, ya que el interior de muchos tumores sólidos presenta justamente estas condiciones: zonas con células muertas, escaso oxígeno y abundantes nutrientes, ideales para que estas bacterias se desarrollen.

Según explicó el investigador Marc Aucoin, las esporas bacterianas logran infiltrarse en el tumor y comienzan a multiplicarse en su núcleo, alimentándose de los nutrientes disponibles. De esta manera, las bacterias colonizan el interior del tumor y contribuyen a su destrucción progresiva desde adentro hacia afuera.

El desafío del oxígeno y la solución genética

Uno de los principales obstáculos que enfrentaron los científicos es que, al llegar a los bordes del tumor —donde hay presencia de oxígeno—, las bacterias mueren antes de completar su tarea. Para resolver este problema, el equipo incorporó un gen proveniente de otra bacteria con mayor tolerancia al oxígeno, permitiendo que el organismo sobreviva más tiempo en esas zonas.

Sin embargo, este avance planteaba un nuevo riesgo: evitar que las bacterias se activen en lugares del cuerpo donde no deberían, como el torrente sanguíneo. Para controlar este comportamiento, los investigadores recurrieron a un mecanismo biológico conocido como detección de quórum.

Este sistema funciona mediante señales químicas que las bacterias liberan. Solo cuando la concentración de bacterias dentro del tumor es suficientemente alta, estas señales activan el gen de resistencia al oxígeno. Así, se garantiza que el proceso ocurra únicamente en el entorno tumoral y en el momento adecuado.

Avances y próximos pasos

En estudios previos, los científicos ya habían demostrado que la Clostridium sporogenes podía modificarse para tolerar el oxígeno. Más recientemente, probaron el sistema de detección de quórum haciendo que las bacterias emitieran fluorescencia verde, lo que permitió observar su comportamiento y sincronización.

El próximo objetivo es combinar ambos avances —la resistencia al oxígeno y el sistema de activación controlada— en un único organismo, para luego evaluarlo en tumores durante ensayos preclínicos.

Una nueva frontera en la lucha contra el cáncer

Aunque este tratamiento aún está lejos de aplicarse en humanos, representa un ejemplo del crecimiento de terapias innovadoras en la lucha contra el cáncer. Actualmente, la ciencia explora múltiples alternativas, desde la edición genética con CRISPR hasta terapias celulares avanzadas.

Este desarrollo en particular propone un enfoque diferente: combatir el cáncer utilizando organismos vivos diseñados para actuar de manera precisa dentro del cuerpo. Si bien aún queda un largo camino de investigación, los resultados iniciales generan expectativas en la comunidad científica y podrían marcar el inicio de una nueva era en los tratamientos oncológicos.

Fuente: University of Waterloo