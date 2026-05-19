Claudio “El Alemán” Emmert inició un nuevo ciclo como DT de Brown

Brown de San Vicente comenzó una nueva etapa en el fútbol de Primera División con la llegada de Claudio “El Alemán” Emmert como director técnico, tras la salida de Fernando Gaitán.

Este lunes 18 de mayo, el entrenador fue presentado oficialmente ante el plantel y dirigentes de la institución, para luego conducir su primera práctica al frente del equipo verde y blanco.

Se trata del segundo ciclo de Emmert en la conducción del fútbol superior del club. Su historia con Brown comenzó en 2006, cuando arribó como ayudante de campo de Daniel Veronese. Luego del ascenso al Grupo 1 de la Liga Rafaelina de Fútbol, asumió como DT principal en 2007, en lo que fue su primera experiencia al frente de un plantel de Primera División.

Con el paso de los años, Emmert continuó sumando experiencia en distintas instituciones y competencias de jerarquía, trabajando junto a entrenadores reconocidos de la región y consolidando una trayectoria ligada al fútbol liguista.

Ahora, después de casi dos décadas, Brown vuelve a confiar en un hombre de la casa para aportar experiencia, identidad y una idea clara de trabajo, buscando fortalecer un grupo que ya venía mostrando crecimiento y competitividad en una liga cada vez más exigente.

Nuevo cuerpo técnico de Brown

DT Primera División: Claudio Emmert

DT Reserva y Ayudante de Campo: Leandro Leurino

Preparador Físico: Ariel Giecco

Entrenador de arqueros: Nicolás Falco

Video Analista: Román Jaime

Utilero: Javier Jaime

La institución apuesta a sostener el trabajo semanal y construir un equipo competitivo paso a paso, en busca de seguir creciendo dentro de la Liga Rafaelina de Fútbol.