“Curitas para el Alma”: trabajaron las emociones con alumnos de la Escuela Santa María de los Ángeles

En la mañana de Comunicándonos recibimos en el estudio a las docentes Vanesa Gordillo y Eliana Díaz del Complejo Educativo Santa María de los Ángeles, quienes compartieron detalles sobre el taller realizado junto a la doctora y pediatra Laura Alasia en el marco del proyecto “Curitas para el Alma”.

La actividad estuvo destinada a alumnos de 4º grado y tuvo como objetivo principal trabajar sobre las emociones, la importancia de expresarlas y la necesidad de generar espacios donde los chicos puedan hablar con naturalidad sobre lo que sienten.

Durante la entrevista, las docentes contaron cómo surgió la iniciativa, cómo fue recibida por los estudiantes y el impacto positivo que generó en el grupo. Destacaron además la importancia de acompañar emocionalmente a los niños y brindar herramientas para que puedan reconocer y comunicar sus sentimientos con confianza y libertad.

La doctora Laura Alasia, profesional del SAMCo de María Juana, dialogó con los alumnos sobre cómo las emociones también influyen en el cuerpo y en la salud general. A través de ejemplos cotidianos y un lenguaje adaptado a la edad de los chicos, explicó cómo sentimientos como la tristeza, el miedo, la ansiedad o la alegría pueden manifestarse físicamente y por qué es importante aprender a identificarlos.

El proyecto “Curitas para el Alma” busca fortalecer la educación emocional dentro de la comunidad educativa, promoviendo valores como la empatía, el respeto, la escucha y el cuidado personal. La propuesta apunta a que los alumnos comprendan que la salud no solo tiene que ver con el cuerpo, sino también con las emociones y el bienestar emocional.

Desde la institución remarcaron el valor de generar este tipo de encuentros, donde los chicos puedan sentirse escuchados, contenidos y acompañados, favoreciendo así un desarrollo emocional saludable desde edades tempranas.