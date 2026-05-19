El show “Guerreras del K-Pop” regresa a María Juana con música, baile y diversión para toda la familia

La fiebre del K-Pop vuelve a María Juana con el regreso del espectáculo infantil Guerreras del K-Pop: una aventura emocionante, una propuesta musical que promete una tarde cargada de ritmo, coreografías y mucha energía para disfrutar en familia.

El show se presentará el próximo sábado 23 de mayo a las 19:00 horas en la Sociedad Italiana, que volverá a convertirse en escenario de una producción inspirada en la cultura pop coreana, uno de los fenómenos musicales más importantes del mundo.

La obra invita a chicos y grandes a acompañar a las Guerreras Rumi, Mira y Zoey en una aventura llena de canciones, baile, amistad y mensajes de empoderamiento, combinando vestuarios impactantes, música en vivo y una puesta en escena colorida y dinámica.

El espectáculo está pensado para toda la familia y busca acercar el universo del K-Pop a través de una experiencia interactiva y divertida, ideal para fanáticos del género y también para quienes quieran descubrir este fenómeno cultural.

🎟 Entradas y ubicaciones

⭐ VIP: $25.000 + cargo de servicio

⭐ Preferencial: $20.000 + cargo de servicio

⭐ Platea: $15.000 + cargo de servicio

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Entradas K-Pop Argentina.

La propuesta promete convertirse en uno de los eventos destacados del fin de semana en la localidad, convocando a niños, jóvenes y familias que disfrutan de la música, el baile y el fenómeno global del K-Pop.