Eco Escuelas 2026 triplicó el reciclaje de plásticos y fortalece la conciencia ambiental en Santa Fe

La ciudad de Santa Fe cerró una nueva edición del programa Eco Escuelas 2026 con resultados récord en materia de reciclaje y educación ambiental. La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Gestión Urbana y Ambiente, logró recuperar casi 58 toneladas de plásticos reciclables gracias al trabajo conjunto de 25 instituciones educativas.

La cifra representa un crecimiento histórico para el programa, ya que durante la edición 2025 se habían recolectado cerca de 17 mil kilos. De esta manera, Eco Escuelas triplicó el volumen de materiales reciclados y consolidó una propuesta que combina conciencia ecológica, economía circular y participación comunitaria.

Además del impacto ambiental, el programa permitió involucrar activamente a estudiantes, docentes y familias en acciones concretas relacionadas con la separación de residuos y el cuidado del ambiente.

Las escuelas que más reciclaron

Luego de varias semanas de trabajo y operativos de pesaje supervisados por personal municipal, el ranking final quedó encabezado por:

🥇 Escuela Sagrado Corazón de Jesús: 12.882,62 kilos recuperados

🥈 Escuela Sargento Cabral: 9.485,77 kilos

🥉 Colegio Don Bosco: 8.957,27 kilos

Durante cada jornada se utilizaron sistemas digitales de control y comprobantes de trazabilidad para garantizar transparencia en el proceso de recolección.

Los materiales recuperados incluyeron botellas, envases y bidones plásticos previamente limpios y secos, facilitando así su reutilización y procesamiento.

Los residuos reciclados volverán convertidos en juegos y mobiliario

Uno de los aspectos más destacados del programa es que los plásticos recuperados tendrán una nueva vida útil. A través de un convenio con la empresa Quanta Reciclaje, los materiales serán transformados en juegos infantiles y mobiliario urbano destinados a plazas y espacios públicos de la ciudad.

De esta manera, los estudiantes pueden observar cómo el reciclaje genera resultados concretos y beneficios directos para toda la comunidad.

Educación ambiental para las nuevas generaciones

La edición 2026 también profundizó su perfil educativo mediante talleres, charlas y actividades vinculadas al reciclaje y la sustentabilidad.

Como parte del programa, todas las escuelas participantes realizaron visitas al Polo Educativo Ambiental, donde los alumnos conocieron procesos de recuperación de residuos y estrategias de gestión ambiental urbana.

La propuesta busca fomentar hábitos responsables desde edades tempranas y generar mayor conciencia sobre el impacto que tiene la basura en el ambiente y en las ciudades.

Desde la organización remarcaron que este tipo de experiencias ayudan a fortalecer valores como la responsabilidad, el trabajo colectivo y la participación ciudadana.

Un programa que sigue creciendo

Eco Escuelas nació como una iniciativa municipal orientada a integrar educación y sustentabilidad dentro de las instituciones educativas de Santa Fe, buscando aumentar los niveles de reciclaje urbano y promover la participación social en el manejo responsable de residuos.

Con el paso de los años, el programa se consolidó como un modelo de trabajo colaborativo entre escuelas, empresas y organismos públicos, contribuyendo a reducir la contaminación plástica y fortaleciendo la economía circular.

Además de disminuir residuos que terminan en rellenos sanitarios, la iniciativa demuestra cómo pequeñas acciones cotidianas pueden generar grandes cambios ambientales cuando existe compromiso colectivo y educación desde temprana edad.



Fuente: Noticiasambientales.com