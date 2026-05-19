Por qué no conviene esperar a tener sed para hidratarse bien

Especialistas en salud y medicina funcional advierten que esperar a sentir sed para tomar agua puede ser un error frecuente que afecta el rendimiento físico, mental y emocional. Según explicó el reconocido médico y referente en medicina funcional Mark Hyman en su podcast The Doctor’s Farmacy, muchas personas pasan gran parte del día con un leve nivel de deshidratación sin darse cuenta, algo que impacta directamente en el cerebro, la energía y la concentración.

El especialista sostiene que la sed es una señal tardía del cuerpo, lo que significa que cuando aparece, el organismo ya presenta un déficit de agua. Por eso, recomienda mantener una hidratación constante durante el día y no depender únicamente de la sensación de sed para beber líquidos.

Cómo afecta la falta de agua al cerebro

El cerebro humano está compuesto aproximadamente por un 75% de agua, por lo que pequeños cambios en la hidratación pueden alterar su funcionamiento.

Según Hyman, la deshidratación leve puede provocar:

Fatiga

Dolor de cabeza

Falta de concentración

Confusión mental

Cambios en el estado de ánimo

Bajo rendimiento intelectual

Además, explicó que el agua es fundamental para mantener el flujo sanguíneo cerebral, permitiendo que el cerebro reciba oxígeno y nutrientes necesarios para funcionar correctamente.

“La hidratación adecuada sostiene la claridad mental, la memoria, la energía y el enfoque”, remarcó el especialista.

Errores cotidianos que favorecen la deshidratación

Uno de los problemas más comunes es comenzar el día con café antes de tomar agua. Según explicó el médico, muchas personas consumen varias tazas de cafeína a lo largo del día pero olvidan hidratarse correctamente.

El exceso de café puede favorecer la pérdida de líquidos y enmascarar síntomas de cansancio, generando una falsa sensación de energía mientras el cuerpo sigue necesitando agua.

Otro factor importante es la alimentación basada en productos ultraprocesados, que contienen pocos minerales esenciales y escaso aporte hídrico.

Los electrolitos también son importantes

Hyman remarcó que la hidratación no depende solamente de tomar agua, sino también del equilibrio de minerales como:

Sodio

Potasio

Magnesio

Estos electrolitos ayudan al organismo a absorber y utilizar correctamente el agua.

Por eso, recomendó sumar alimentos naturales ricos en agua y minerales como:

🍉 Melón

🥒 Pepino

🍊 Cítricos

🥬 Verduras de hoja verde

También señaló que agregar limón o una pequeña cantidad de sal al agua puede ayudar a mejorar la hidratación en algunas personas.

El consejo clave: hidratarse desde el inicio del día

El especialista recomendó comenzar la mañana tomando uno o dos vasos de agua antes del desayuno o del café.

Después de dormir entre seis y ocho horas, el cuerpo ya se encuentra parcialmente deshidratado, por lo que reponer líquidos al despertar ayuda a mejorar la energía y el funcionamiento mental.

Además, aconsejó distribuir el consumo de agua durante todo el día mediante pequeños sorbos, en lugar de beber grandes cantidades de una sola vez.

¿Cuánta agua hay que tomar?

Como referencia general, Hyman sugirió consumir aproximadamente:

33 mL/kg por d ı ˊ a 33\ \text{mL/kg por día} 33 mL/kg por dıˊa

Es decir, alrededor de 33 mililitros de agua por cada kilo de peso corporal, aunque aclaró que la cantidad puede variar según:

La actividad física

El clima

La alimentación

La sudoración

El estado de salud

Hidratación consciente para sentirse mejor

Los especialistas coinciden en que mantener una buena hidratación puede mejorar notablemente la calidad de vida.

Entre los beneficios más destacados aparecen:

✅ Mayor claridad mental

✅ Más energía durante el día

✅ Mejor estado de ánimo

✅ Mayor concentración

✅ Mejor funcionamiento físico

✅ Eliminación de toxinas

✅ Mejor circulación y oxigenación

La recomendación principal es sencilla: no esperar a sentir sed para hidratarse y convertir el consumo de agua en un hábito constante y consciente a lo largo del día.