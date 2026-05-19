Canto Rodado estrenó “Por este amor, sin tiempo” en homenaje a Miguel Ángel Morelli

Este lunes 18 de mayo se estrenó “Por este amor, sin tiempo”, la nueva canción de Canto Rodado dedicada a recordar a Miguel Ángel Morelli en el día de su natalicio.

Se trata de una samba muy especial para el grupo, ya que fue una de las obras más icónicas que tuvieron la oportunidad de grabar junto al reconocido artista mientras aún se encontraba con vida, convirtiéndose hoy en un emotivo homenaje cargado de sentimiento y recuerdos.

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Guillermo Benítez, integrante de la banda, quien contó detalles sobre este importante lanzamiento y el significado que tiene para el grupo volver a compartir esta obra con el público.

El estreno también se destaca por la participación de grandes bailarines y academias de distintos puntos del mundo, quienes aportaron coreografías especiales para acompañar la canción, sumando un fuerte componente artístico y visual a la propuesta.

Desde Canto Rodado remarcaron la emoción que representa mantener viva la obra y el legado de Miguel Ángel Morelli a través de la música, en una producción que une canto, danza y memoria en una fecha muy significativa para todos sus seguidores.