“HyperNormalisation”: el documental que cuestiona cómo se construye la realidad moderna

HyperNormalisation se convirtió en uno de los documentales más impactantes y debatidos de los últimos años por su profunda mirada sobre el poder político, la manipulación mediática y la construcción de una “realidad artificial” impulsada por gobiernos, corporaciones y grandes centros de influencia global.

Dirigido por el reconocido documentalista británico Adam Curtis y producido por la BBC, el film propone una extensa reflexión sobre cómo el mundo contemporáneo pasó de enfrentar problemas complejos a vivir dentro de narrativas simplificadas, construidas para mantener estabilidad política, económica y social.

El documental sostiene que, frente a conflictos difíciles de resolver —como guerras, terrorismo, crisis financieras o tensiones internacionales—, las élites políticas y económicas comenzaron a crear versiones más simples y controlables de la realidad. Según Curtis, esa “normalización” hizo que gran parte de la sociedad termine aceptando situaciones contradictorias o manipuladas como si fueran normales.

A lo largo de casi tres horas, la obra conecta hechos históricos, operaciones políticas, guerras en Medio Oriente, el auge del terrorismo internacional, la influencia de los medios de comunicación y el crecimiento del poder financiero global.

Uno de los aspectos más destacados de “HyperNormalisation” es cómo muestra el rol de la información y las imágenes en la construcción del miedo y de los enemigos globales. El documental plantea que muchas veces las potencias internacionales utilizan relatos simplificados para justificar intervenciones militares, políticas de control o decisiones económicas.

Además, analiza cómo la tecnología, las redes de información y el poder corporativo fueron moldeando una sociedad donde las emociones, la distracción y el entretenimiento muchas veces pesan más que el análisis profundo de los acontecimientos.

Lejos de ofrecer respuestas cerradas, el documental invita al espectador a cuestionar:

cómo se construyen las noticias,

quién define los relatos globales,

qué intereses existen detrás de determinados conflictos,

y cómo el poder económico terminó teniendo un rol central en la política mundial.

📺 ¿Dónde ver “HyperNormalisation”?

Actualmente puede encontrarse:

En YouTube (subido en distintas versiones y subtítulos)

En plataformas y sitios de documentales independientes

En algunos catálogos de cine documental online según región

Es una producción recomendada para quienes disfrutan del análisis político, la geopolítica, la comunicación y los documentales que invitan a pensar más allá de los titulares tradicionales.