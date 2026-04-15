Claves para circular: cuáles son las reglas básicas de tránsito y errores frecuentes en Argentina

Respetar las normas de tránsito no solo es una obligación legal, sino una herramienta fundamental para prevenir accidentes. En Argentina, muchas de estas reglas son conocidas, pero no siempre se cumplen correctamente, generando situaciones de riesgo tanto para conductores como para peatones.

Uno de los errores más comunes —y peligrosos— es adelantar por la derecha, una maniobra que está prohibida en la mayoría de las situaciones. La normativa establece que el sobrepaso debe realizarse siempre por la izquierda, salvo excepciones muy puntuales (como cuando el vehículo de adelante gira a la izquierda y hay espacio suficiente). Sin embargo, es frecuente observar a motociclistas que circulan entre vehículos o superan por la derecha, una práctica que pone en serio riesgo su vida y la de terceros, ya que reduce la visibilidad y aumenta la posibilidad de colisiones.

Prioridades de paso: quién tiene la derecha

Una de las reglas fundamentales en calles urbanas es la prioridad de paso:

En calles de igual jerarquía , tiene prioridad quien viene por la derecha.

, tiene prioridad quien viene por la derecha. En calles de doble mano , se mantiene la misma regla: prioridad para el vehículo que circula por la derecha.

, se mantiene la misma regla: prioridad para el vehículo que circula por la derecha. En calles de una sola mano, también rige la prioridad de la derecha en cruces sin señalizar.

No respetar esta norma es una de las principales causas de siniestros en esquinas.

Cómo circular en avenidas

En el caso de las avenidas, estas tienen prioridad sobre calles comunes. Es decir, quien circula por la avenida tiene preferencia de paso. De todos modos, esto no exime de conducir con precaución, especialmente en zonas urbanas con alto tránsito o cruces semaforizados.

Rotondas: una regla clave que se ignora

En las rotondas, la prioridad la tiene siempre el vehículo que ya está circulando dentro de ella. Quien intenta ingresar debe ceder el paso. A pesar de ser una norma clara, es habitual ver conductores que ingresan sin respetar esta prioridad, generando situaciones de riesgo y frenadas bruscas.

Uso correcto de carriles y circulación

Otras normas importantes incluyen:

Circular siempre por la derecha, dejando el carril izquierdo para sobrepasos.

Respetar velocidades máximas y mínimas.

Utilizar luces de giro para todas las maniobras.

Mantener distancia de seguridad con el vehículo de adelante.

En el caso de las motocicletas, además de respetar estas reglas, deben:

Usar casco obligatorio.

Evitar circular entre autos o por espacios reducidos.

No realizar maniobras imprudentes como zigzaguear o adelantarse por la derecha.

Una cuestión de responsabilidad

Las normas de tránsito están diseñadas para ordenar la circulación y reducir riesgos. Respetarlas no solo evita multas, sino que puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y un accidente.

La convivencia en la vía pública depende de conductas responsables. Pequeñas acciones, como respetar la prioridad o evitar adelantamientos indebidos, contribuyen a una circulación más segura para todos.