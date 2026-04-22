Club Atlético Talleres participó de una capacitación sobre vínculos sanos en el deporte en Rafaela

El Club Atlético Talleres formó parte del taller “Vínculos sanos en el deporte”, desarrollado el pasado viernes 17 de abril en la ciudad de Rafaela, en el marco de una propuesta orientada a fortalecer la convivencia y los valores dentro del ámbito deportivo.

La capacitación fue dictada por el Lic. Cristian Speratti y organizada por la Liga Rafaelina de Fútbol, con el acompañamiento de la Municipalidad de Rafaela y la Secretaría de Deportes de la Provincia de Santa Fe.

En representación de la institución auriazul participaron Julián Airasca, profesor de la Escuela de Fútbol, y Nicolás Sarria, integrante del cuerpo técnico de Divisiones Mayores, quienes fueron parte de una jornada que se extendió por más de dos horas y media.

Durante el encuentro se abordaron distintas problemáticas vinculadas a la convivencia, el respeto y la formación en el deporte, en una exposición clara, dinámica y enriquecedora, compartida junto a técnicos, árbitros y entrenadores de distintas disciplinas.

Desde el club destacaron la importancia de este tipo de espacios de formación, reafirmando el compromiso de seguir apostando al crecimiento integral, tanto dentro como fuera de la cancha.