Club Atlético Talleres se prepara para celebrar sus 68 años con una gran cena aniversario

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con la vicepresidenta del Club Atlético Talleres, Melisa Poli, quien brindó detalles sobre los festejos por un nuevo aniversario de la institución rojiblanca, una de las entidades deportivas y sociales más importantes de la localidad.

Durante la entrevista, Poli invitó a socios, simpatizantes y a toda la comunidad a participar de la Gran Cena Aniversario, que se realizará el próximo sábado 20 de junio a las 21 horas en el SUM del club, en el marco de la celebración de los 68 años de historia, pasión y crecimiento de la institución.

La dirigente destacó que será una noche especial para compartir entre familias, deportistas, dirigentes y colaboradores que forman parte de la gran familia tallerista. Además, adelantó que durante la velada se realizará el sorteo por pago de contado del Bono 2026, uno de los momentos más esperados de la noche.

Desde el club remarcaron que el aniversario representa una oportunidad para recordar el camino recorrido desde la fundación de la entidad, reconocer a quienes han trabajado por su crecimiento y renovar el compromiso de seguir fortaleciendo el deporte, la formación y la vida social de la comunidad.

Con 68 años de trayectoria, el Club Atlético Talleres continúa siendo un espacio de encuentro, esfuerzo y pertenencia para generaciones de mariajuanenses, que una vez más se reunirán para celebrar juntos un nuevo cumpleaños de la institución.