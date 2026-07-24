De la Odisea de Ulises a las escaleras más peligrosas de Hawái: las historias de “Travesías y Travesuras”

En una nueva edición de su columna “Travesías y Travesuras” por Radio María Juana 101.9, Natali Monterrosa invitó a los oyentes a recorrer dos historias que combinan aventura, historia y turismo, mostrando cómo los viajes pueden estar inspirados tanto por grandes relatos como por el deseo de vivir experiencias inolvidables.

Una travesía para vivir la Odisea de Ulises

La primera propuesta estuvo centrada en The Odyssey Experience, un exclusivo viaje inspirado en La Odisea, el clásico poema de Homero, y en la nueva película dirigida por Christopher Nolan.

La experiencia propone un recorrido de 14 noches siguiendo el mítico viaje de Ulises por el Mediterráneo. El itinerario comienza en la antigua ciudad de Troya, en Turquía, donde historiadores relatan los acontecimientos de la legendaria guerra, y continúa por destinos como Sicilia y Malta, incluyendo algunos escenarios utilizados durante el rodaje del film.

Uno de los momentos más destacados del recorrido es la navegación a bordo de un superyate de lujo por el estrecho donde, según la mitología griega, habitaban los monstruos Escila y Caribdis. Incluso se realizan representaciones teatrales en alta mar para recrear algunos de los pasajes más emblemáticos de la obra.

La travesía también incluye visitas a las Islas Eolias, la Costa Amalfitana y finaliza en Ítaca, la isla donde, según la tradición, regresó Ulises tras años de aventuras.

Se trata de una experiencia de lujo cuyo valor parte de los 75.000 dólares por persona, pero que refleja una tendencia cada vez más fuerte en el turismo: viajar motivados por películas, series y grandes historias.

La travesura: las famosas Escaleras al Cielo de Hawái

En el segmento de la “travesura”, Natali llevó a los oyentes hasta las célebres Haʻikū Stairs, conocidas mundialmente como las “Stairway to Heaven” o Escaleras al Cielo, ubicadas en la isla de Oʻahu, Hawái.

Construidas originalmente con fines militares, estas escaleras cuentan con 3.922 escalones que ascienden por la cordillera Koʻolau ofreciendo algunas de las vistas más espectaculares del Pacífico.

Sin embargo, el acceso permanece cerrado al público desde hace años por razones de seguridad. A pesar de ello, miles de personas intentan ingresar de manera ilegal para obtener fotografías que luego comparten en redes sociales, arriesgándose a importantes multas y, sobre todo, a sufrir accidentes debido a la peligrosidad del recorrido.

A partir de este caso, la columna dejó una reflexión sobre el turismo responsable y los riesgos de priorizar una imagen para las redes sociales por encima de la seguridad personal y el respeto por las normas de los destinos que se visitan.

Con una aventura inspirada en la mitología griega y otra que invita a pensar sobre los límites del turismo de aventura, “Travesías y Travesuras” volvió a demostrar que cada viaje es una oportunidad para descubrir nuevas historias, aprender sobre otras culturas y reflexionar sobre la manera en que elegimos recorrer el mundo.