Treinta tigres y leones del ex zoológico de Luján serán trasladados a santuarios de Sudáfrica y Estados Unidos

Durante el mes de agosto se concretará uno de los mayores operativos de rescate de fauna realizados en Argentina: 30 tigres y leones que permanecen en el ex zoológico de Luján serán trasladados a santuarios especializados de Sudáfrica y Estados Unidos, donde vivirán en condiciones acordes a sus necesidades.

El operativo representa un nuevo paso en el proceso de recuperación de los animales que quedaron en el predio tras el cierre definitivo del zoológico, ocurrido en 2020.

Dos destinos para comenzar una nueva vida

Quince de los grandes felinos serán trasladados al santuario Lionsrock, ubicado en Bethlehem, Sudáfrica y administrado por la organización internacional Four Paws. El predio cuenta con 1.250 hectáreas y alberga actualmente unos 80 felinos rescatados de zoológicos, circos y situaciones de cautiverio.

Los animales viven en amplios recintos de hasta tres hectáreas, organizados según sus vínculos familiares o afinidad. Entre quienes viajarán se encuentran los leones Stanley, Scar y Joe, además de los tigres Keko y Dylan, todos hermanos.

Los otros quince felinos serán enviados al Wild Animal Sanctuary, en Keenesburg, Estados Unidos. Este santuario posee unas 4.000 hectáreas y alberga a más de 950 animales rescatados. Allí contarán con amplios espacios naturales y atención veterinaria permanente.

El difícil legado del ex zoológico de Luján

El ex zoológico de Luján fue clausurado por el Ministerio de Ambiente en 2020, dejando a cientos de animales en una situación crítica.

En ese momento permanecían en el predio alrededor de 400 animales, entre ellos 130 grandes felinos, además de chimpancés, osos, cebras, monos, guacamayos, serpientes y dromedarios.

Cuando la organización Four Paws ingresó al establecimiento en 2025, solo 62 de aquellos 130 felinos seguían con vida, reflejando el deterioro de las condiciones en que permanecieron durante años.

Un rescate internacional

El operativo es llevado adelante por Four Paws, en conjunto con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y la fundación argentina Zorba.

Desde octubre de 2025, equipos veterinarios internacionales realizaron exhaustivos controles sanitarios, esterilizaciones, ecografías, análisis clínicos y tratamientos odontológicos para garantizar que los animales estuvieran en condiciones de afrontar el largo viaje.

En el marco de ese proceso también fueron trasladados otros animales rescatados, entre ellos la tigresa Flora, que fue derivada a un santuario en los Países Bajos, y dos osos enviados a un refugio especializado en Bulgaria.

Un cambio de paradigma en el bienestar animal

La directora ejecutiva de Four Paws, Luciana D’Abramo, definió la operación como “una de las misiones más grandes que hemos tenido”, mientras que el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, sostuvo que esta cooperación internacional refleja “un cambio de paradigma en la forma en que nos vinculamos con otras especies”.

El traslado de estos 30 tigres y leones marca un nuevo capítulo para los animales que sobrevivieron al ex zoológico de Luján y simboliza el cierre de una etapa marcada por el abandono. En sus nuevos hogares dispondrán de amplios espacios naturales, atención veterinaria especializada y condiciones de vida orientadas a su bienestar, muy diferentes a las que padecieron durante años en cautiverio.