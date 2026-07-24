Tres comunas del departamento Castellanos recibirán más de $197 millones del programa Obras Menores

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe aprobó una nueva asignación de fondos del programa Obras Menores (Ley Provincial N.º 12.385) para comunas del departamento Castellanos, por un monto total de $197.258.911,61, destinados a la ejecución de obras y la adquisición de equipamiento.

La información fue dada a conocer desde la oficina del senador provincial Alcides Calvo, quien destacó la importancia de estos recursos para fortalecer el desarrollo de las localidades del departamento.

En esta oportunidad, las comunas beneficiadas son:

Colonia Cello , que recibirá $45.310.000 para la adquisición de un camión.

, que recibirá para la adquisición de un camión. Eusebia , que contará con $49.383.568,86 destinados a la compra de una camioneta y una desmalezadora.

, que contará con destinados a la compra de una camioneta y una desmalezadora. Vila, que percibirá $102.565.342,75 para la reconstrucción del pavimento en distintas calzadas de la localidad.

Desde la Comisión de Seguimiento de la Ley 12.385 se indicó que estos fondos corresponden al ejercicio 2026 y forman parte del mecanismo que permite a municipios y comunas acceder a recursos provinciales para financiar obras de pequeña magnitud, incorporar equipamiento o afrontar gastos urgentes.

Al respecto, el senador Alcides Calvo expresó que “estos recursos de Obras Menores representan una herramienta concreta para fortalecer cada localidad y el trabajo articulado con la Provincia permite dar respuestas ágiles, garantizando que cada comunidad cuente con los recursos necesarios para su desarrollo”.

Asimismo, recordó que todas las comunas y municipios del departamento Castellanos pueden gestionar estos fondos mediante la presentación de los proyectos correspondientes ante el Gobierno Provincial, justificando el destino de los recursos para obras, adquisición de maquinaria o equipamiento, o la atención de necesidades de carácter urgente.

El programa Obras Menores constituye una de las principales herramientas de financiamiento para los gobiernos locales santafesinos, permitiendo mejorar la infraestructura y fortalecer los servicios que se brindan a los vecinos.