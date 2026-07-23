La pediatra Lara Abuchacra brindó recomendaciones para cuidar la salud de los niños durante el invierno

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con la pediatra Lara Abuchacra, quien compartió una serie de recomendaciones para cuidar la salud de los niños durante la temporada invernal, una época en la que aumentan las enfermedades respiratorias y las consultas médicas.

La profesional explicó que, con las bajas temperaturas y la mayor permanencia en espacios cerrados, es habitual que circulen con mayor frecuencia virus que provocan resfríos, gripe, bronquiolitis y otras infecciones respiratorias, especialmente en los más pequeños.

Finalmente, Abuchacra remarcó que la prevención sigue siendo la mejor herramienta para atravesar el invierno con buena salud, destacando el rol de las familias en la adopción de hábitos saludables que protejan a los niños y reduzcan el riesgo de contagios.