Estanislao Chopería Resto Bar prepara una noche especial para celebrar el Día del Amigo

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Beto Lora, de Estanislao Chopería Resto Bar, quien invitó a la comunidad a sumarse al festejo por el Día del Amigo, que se realizará este viernes con una propuesta pensada para compartir una noche diferente.

Durante la entrevista, Lora contó que el evento contará con un menú especial, una amplia variedad de tragos, música y un ambiente climatizado para disfrutar de una velada entre amigos.

Además, uno de los grandes atractivos de la noche será el karaoke, una propuesta abierta para que quienes se animen puedan subir al escenario, interpretar sus canciones favoritas y compartir un momento de diversión con el resto de los presentes.

Desde Estanislao destacaron que el objetivo es ofrecer un espacio de encuentro para celebrar la amistad en un clima distendido, con buena gastronomía, entretenimiento y la posibilidad de disfrutar de una noche diferente.

Quienes deseen asistir pueden realizar su reserva comunicándose al 3406 45-9369.

La invitación está abierta para grupos de amigos, familias y todos aquellos que quieran celebrar el valor de la amistad en una noche que promete buena música, karaoke y momentos para recordar.