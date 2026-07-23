Sergio Sosa prepara una nueva campaña solidaria para llevar ayuda a Santiago del Estero

En la mañana de Radio María Juana recibimos la visita de Sergio Sosa, vecino de Garibaldi y oriundo de Quimilí, provincia de Santiago del Estero, quien compartió su experiencia al frente de una iniciativa solidaria destinada a asistir a familias de esa ciudad y de distintos parajes cercanos.

Durante la entrevista, Sergio contó que ya realizó cinco viajes solidarios, en los que trasladó alimentos, ropa y calzado gracias a la colaboración de vecinos e instituciones que se sumaron a la campaña.

Además, relató la realidad que viven muchas familias de la zona, donde existen importantes necesidades y cada aporte representa una ayuda fundamental. Según explicó, la solidaridad de quienes colaboran desde nuestra región permite mejorar la calidad de vida de muchas personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Lejos de detenerse, Sergio ya comenzó a organizar el sexto viaje solidario, previsto para el 20 de septiembre, con el objetivo de reunir una nueva carga de donaciones que será distribuida entre quienes más lo necesitan.

Por este motivo, invitó a todas las personas que deseen colaborar con alimentos no perecederos, ropa, calzado u otros elementos de utilidad a ponerse en contacto con él para coordinar la entrega de las donaciones.

La historia de Sergio Sosa es un ejemplo de compromiso y solidaridad. Con esfuerzo, dedicación y sin esperar nada a cambio, continúa tendiendo un puente entre nuestra región y comunidades del interior santiagueño, demostrando que la ayuda de muchas personas puede generar un gran cambio en la vida de quienes más lo necesitan.

Desde Radio María Juana felicitamos a Sergio por su enorme vocación de servicio y por mantener vivo este proyecto solidario que, viaje tras viaje, lleva esperanza a cientos de familias.