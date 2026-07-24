Santa Fe intensifica las tareas preventivas ante El Niño y prevé el mayor impacto entre octubre y diciembre

La provincia de Santa Fe continúa reforzando su plan de prevención frente al fenómeno climático El Niño, cuyo período de mayor intensidad se espera entre octubre y diciembre de este año. Así lo confirmó el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, quien brindó detalles sobre las acciones que se llevan adelante para minimizar el impacto de posibles lluvias intensas, tormentas e inundaciones.

En diálogo con LT10, el funcionario explicó que participó de la tercera reunión regional sobre El Niño, realizada en Posadas, Misiones, junto a representantes de las ocho provincias que integran la cuenca del Plata. Allí se analizaron los últimos pronósticos elaborados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Nacional del Agua (INA).

El fenómeno ya comenzó a manifestarse

Escajadillo indicó que El Niño ya muestra señales en distintas provincias del país, especialmente en Misiones, Corrientes y sectores de Entre Ríos, mientras que en Santa Fe ya se registraron episodios de tormentas intensas y fuertes vientos, como los ocurridos recientemente en el departamento San Justo.

“El fenómeno de El Niño ya lo tenemos presente y en algunas provincias ya se está manifestando”, señaló el funcionario, quien remarcó que durante la reunión en Posadas esa ciudad fue afectada por importantes precipitaciones.

El período más crítico será el último trimestre del año

Según los organismos nacionales especializados, el escenario de mayor preocupación se concentra entre octubre, noviembre y diciembre, cuando podrían incrementarse las lluvias y los eventos meteorológicos severos.

Escajadillo explicó que, si bien todavía no es posible determinar con exactitud la intensidad que tendrá el fenómeno, la Provincia trabaja sobre distintos escenarios para anticiparse a cualquier eventualidad.

Cien localidades bajo seguimiento

Como parte del plan preventivo, el Gobierno de Santa Fe identificó 100 localidades con riesgo hídrico, donde se intensifican las tareas de preparación.

Entre las principales acciones se destacan:

Limpieza y mantenimiento de canales.

Coordinación permanente con municipios y comunas.

Actualización de los planes locales de contingencia.

Trabajo conjunto entre ministerios y organismos de emergencia.

El funcionario destacó además que el gobernador Maximiliano Pullaro impulsó reuniones regionales con intendentes y presidentes comunales para coordinar las medidas preventivas y fortalecer la capacidad de respuesta en todo el territorio provincial.

El papel de los gobiernos locales

Escajadillo recordó que la primera respuesta frente a una emergencia corresponde a los municipios y comunas, por lo que consideró fundamental que cada localidad cuente con un plan de contingencia actualizado y una junta local de Protección Civil preparada para actuar.

En ese sentido, señaló que la Provincia mantiene un trabajo permanente con los gobiernos locales para reforzar la organización y la planificación ante posibles contingencias.

¿Qué es El Niño?

El fenómeno de El Niño se produce por un aumento anormal de la temperatura superficial del océano Pacífico, frente a las costas de Perú y Ecuador. Este calentamiento modifica la circulación atmosférica y suele provocar un incremento de las precipitaciones en gran parte del centro y noreste de Argentina.

Las mediciones actuales muestran un aumento progresivo de la temperatura del océano, lo que confirma que las condiciones para el desarrollo del fenómeno continúan fortaleciéndose.

Prevención para reducir riesgos

Desde el Gobierno provincial señalaron que los próximos meses serán clave para completar las tareas preventivas, ejecutar obras de mantenimiento y actualizar los protocolos de actuación.

El objetivo es que Santa Fe llegue al período de mayores lluvias con infraestructura preparada y municipios organizados para responder de manera rápida y coordinada ante cualquier emergencia climática.