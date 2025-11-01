Colonia Eustolia avanza con mejoras en caminos rurales y capacitación en primeros auxilios

En la mañana de la radio, dialogamos con el presidente comunal de Colonia Eustolia, Marcelo Beltramo, quien brindó detalles sobre las obras y acciones que se están llevando a cabo en la localidad, reflejando el compromiso de la gestión con el desarrollo y el bienestar de la comunidad.

En primer lugar, Beltramo destacó los trabajos de mejora en los caminos rurales, realizados en conjunto con los productores agropecuarios, mediante la colocación de ripio para mantener la traza inaugurada en 2023, dentro del Programa Provincial “Caminos de la Ruralidad”.

Además, la comuna concretó la extensión de 500 metros adicionales, lo que permite mejorar la transitabilidad y garantizar mejores condiciones para el transporte de la producción y el acceso de los vecinos.

Por otra parte, el mandatario comunal informó que empleados comunales participaron del Primer Curso de Capacitación en RCP y Primeros Auxilios, organizado por el Instituto de Formación en Salud de la Asociación Médica del Departamento Castellanos.

Esta instancia de formación permitió incorporar conocimientos fundamentales para actuar ante emergencias, fortaleciendo la capacidad de respuesta y el compromiso de la comuna con la seguridad y el cuidado de los vecinos.