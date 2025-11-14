Comer repollo a diario: los beneficios comprobados por la ciencia para la digestión, el corazón y el control del peso

Salud

Rico en fibra, antioxidantes y vitaminas, el repollo se ha convertido en uno de los alimentos más recomendados por la ciencia para mejorar la salud digestiva, fortalecer el sistema inmunológico y proteger el corazón. Así lo destacaron especialistas de la Cleveland Clinic y el portal médico Verywell Health, quienes resaltaron sus múltiples propiedades nutricionales y sus efectos positivos sobre el bienestar general.

El repollo —en sus variedades verde, morada o savoy— pertenece a la familia de las crucíferas, al igual que el brócoli y la coliflor. Una porción de 100 gramos aporta entre 25 y 31 calorías, cerca del 10% de la fibra diaria recomendada, y una importante cantidad de vitamina C, K, B6 y antioxidantes naturales. Estos nutrientes ayudan a mejorar la digestión, reducir el colesterol, regular el peso corporal y prevenir enfermedades cardiovasculares.

Los expertos explican que el repollo morado se destaca especialmente por su contenido de antocianinas, pigmentos que actúan como antiinflamatorios naturales, reduciendo el riesgo de cardiopatías, artritis y trastornos metabólicos. Además, contiene compuestos como el sulforafano y el kaempferol, conocidos por su capacidad para disminuir la inflamación y proteger las células del daño oxidativo.

Otro de sus aportes clave es su efecto probiótico, especialmente cuando se consume fermentado (como en el chucrut o el kimchi). Esto contribuye al equilibrio del microbioma intestinal y fortalece las defensas naturales del organismo.

Sin embargo, los especialistas advierten que el consumo excesivo puede generar molestias digestivas y afectar a personas con problemas tiroideos o en tratamiento con anticoagulantes, debido a su alto contenido de vitamina K. Por ello, se recomienda incorporar una o dos porciones diarias dentro de una dieta equilibrada.

Versátil y económico, el repollo puede disfrutarse crudo, al vapor, salteado o fermentado, conservando sus nutrientes y aportando sabor y frescura a las comidas. Disponible durante todo el año, este vegetal sencillo es un verdadero aliado para la salud digestiva, cardiovascular y metabólica.

Te puede interesar

  • LA PASIÓN POR EL DIBUJO Y EL ARTE

    Jorge "Tito" González es carpintero y artesano y ha realizado más de 30 autos antiguos, vagones y maquetas. Pasó por los estudios de la radio…

  • POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

    Desde el Área de Cultura de la Comuna de María Juana organizó junto a Gladys Walpen de Just para el próximo sábado diferentes actividades para…

  • EL GOCE DEL BAILE Y LA EMOCIÓN

    Silvina Suárez, acompañó a sus hijas Grazia y Paz a un WorkShop realizado por Emir Abdul Gani en la ciudad de San Francisco junto a…

  • POEMA POR EL DÍA DEL TRABAJADOR

    Alda Junco integra el Taller de Literatura "La sabia luciérnaga" y a través de un poema hizo homenaje a los trabajadores en su día (1…

  • FESTEJOS POR EL DIA DEL NIÑO

    Isabel de Gutierrez pasó por el estudio de la radio a invitar a los niños a festejar el Dia del Niño este sábado en el…