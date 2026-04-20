Emotivo reconocimiento a Gerardo Bertorello en el Torneo de Cebollitas

El pasado domingo se llevó a cabo una nueva edición del tradicional Torneo de Cebollitas en las instalaciones del Club Atlético María Juana, una jornada que, como cada año, reunió a los más pequeños en torno al fútbol y la camaradería.

En este marco, se vivió un momento muy especial con el reconocimiento a Gerardo Bertorello, histórico formador de jugadores de la institución auriazul. A partir de esta edición, el encuentro pasará a llevar su nombre, en homenaje a su extensa y valiosa trayectoria.

Durante el evento se realizó la entrega de una placa recordatoria y el descubrimiento de un banner conmemorativo, destacando sus más de 30 años de trabajo y dedicación en la formación de jóvenes futbolistas.

El reconocimiento fue acompañado por familiares, dirigentes, jugadores y toda la comunidad del club, quienes valoraron el compromiso y la pasión de Bertorello, dejando en claro la huella imborrable que ha construido a lo largo de los años en la historia del fútbol infantil de la institución.