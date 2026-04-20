Uso de celulares y redes en menores: un desafío creciente para la salud mental y el rol de la familia

El uso cada vez más temprano de celulares y redes sociales en niños y adolescentes menores de 15 años se ha convertido en una preocupación central para especialistas en psicología infantil y salud pública. Si bien la tecnología ofrece oportunidades de aprendizaje y comunicación, también expone a los más jóvenes a riesgos que muchas veces pasan desapercibidos para los adultos.

Entre las plataformas más utilizadas por este grupo etario se destacan TikTok, Instagram y YouTube. Estas aplicaciones, diseñadas para captar la atención de manera constante, funcionan con algoritmos que personalizan el contenido, generando un consumo prolongado y, en muchos casos, difícil de controlar. Especialistas advierten que esta dinámica puede impactar en la concentración, el rendimiento escolar y los patrones de sueño.

Uno de los puntos más sensibles es el “mundo oculto” al que acceden los menores. Muchas de las interacciones, contenidos y tendencias que circulan en redes no son visibles para padres o adultos responsables. Desde desafíos virales hasta comunidades cerradas, pasando por contenidos violentos, sexualizados o que promueven conductas de riesgo, existe una brecha significativa entre lo que los adultos creen que consumen los chicos y lo que realmente ven. Este fenómeno se agrava por el uso de cuentas privadas, códigos propios entre adolescentes y plataformas emergentes que escapan al radar familiar.

En el plano emocional, diversos estudios vinculan el uso excesivo de redes con el aumento de la ansiedad, la baja autoestima y los síntomas de depresión en edades tempranas. La exposición constante a estándares irreales de vida, cuerpo y éxito, sumado a la lógica de validación a través de “likes” y seguidores, puede generar frustración y una percepción distorsionada de la realidad.

Frente a este escenario, los especialistas coinciden en que el rol de la familia es clave. Establecer límites claros, fomentar el diálogo, conocer las plataformas que utilizan los hijos y promover espacios sin pantallas son algunas de las recomendaciones más repetidas. Sin embargo, también advierten que la responsabilidad no puede recaer únicamente en el ámbito familiar.

Desde el enfoque de la salud mental, se plantea la necesidad de políticas públicas que aborden esta problemática de manera integral. Esto incluye campañas de concientización, programas educativos en las escuelas, formación para docentes y acceso a herramientas de prevención y acompañamiento psicológico.

El uso de la tecnología en la infancia y adolescencia llegó para quedarse, pero su impacto dependerá de cómo la sociedad en su conjunto —familias, instituciones educativas y el Estado— logre acompañar, regular y educar en un entorno digital cada vez más complejo.