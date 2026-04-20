Gran victoria auriazul en el Torneo Federal de Básquet

Facebook Club Atlético María Juana

Por la 7ª fecha de la fase regular en la Zona Centro B del Torneo Federal, Club Atlético María Juana logró una valiosa victoria como local al imponerse por 61 a 50 ante Alma Juniors, consiguiendo así su primer triunfo en esta condición.

El equipo auriazul mostró solidez de principio a fin, con una destacada actuación de Segundo Astulfi, quien fue determinante desde el perímetro con varios lanzamientos de tres puntos que marcaron el rumbo del partido desde el inicio. El primer cuarto fue claramente favorable para el local por 23 a 12.

Durante el segundo período, el juego se volvió más parejo, pero Atlético logró sostener la ventaja gracias al buen trabajo colectivo, con aportes clave de Lucas Vicario y Facundo Pautasso tanto en defensa como en ataque. Ese parcial terminó 10 a 9 a favor del conjunto local.

En el tercer cuarto volvió a ampliarse la diferencia (17 a 10), consolidando el dominio auriazul. En la visita se destacó Facundo Rittiner, quien aportó 13 puntos y fue el más valioso de su equipo.

Con el marcador final de 61 a 50, Atlético María Juana cerró de la mejor manera la primera etapa de esta fase regular, sumando una victoria importante ante su gente.

En lo que viene, el equipo volverá a presentarse como local el próximo miércoles 22, cuando reciba a Club Atlético Tostado. Por su parte, Alma Juniors jugará en su estadio, el “Enzo Scocco”, frente a Unión y Juventud Bandera.