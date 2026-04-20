Preocupante caída del empleo y los empleadores en Santa Fe

Un reciente informe basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo analizó la dinámica laboral y empresarial en la provincia de Santa Fe durante los primeros 26 meses de la gestión del presidente Javier Milei, abarcando el período comprendido entre noviembre de 2023 y enero de 2026. Los resultados muestran un escenario de retroceso en indicadores clave del empleo formal.

Según el estudio, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados se redujo en 2.533 casos, lo que representa una caída del 5%, pasando de 50.674 a 48.141. El sector más afectado fue el de transporte y almacenamiento, tanto en términos absolutos —con la pérdida de 1.193 empleadores— como relativos, registrando una caída del 19%.

En cuanto al empleo, también se evidenció una disminución significativa. En el mismo período, se perdieron 13.676 puestos de trabajo registrados (-2,2%), descendiendo de 632.761 a 619.085 trabajadores. La industria manufacturera fue el sector con mayor pérdida en términos absolutos, con 8.089 empleos menos, mientras que nuevamente el rubro de transporte y almacenamiento encabezó la caída relativa, con un descenso del 11,2%.

El informe también destaca el impacto según el tamaño de las empresas. La totalidad de la reducción en la cantidad de empleadores se concentró en firmas de hasta 500 trabajadores, con 2.539 casos menos. En contraste, las empresas más grandes (con más de 500 empleados) registraron un leve crecimiento, sumando 6 nuevos empleadores.

Una tendencia similar se observa en la pérdida de puestos de trabajo: el 96,1% de la caída del empleo registrado (13.139 puestos) se produjo en pequeñas y medianas empresas, mientras que solo el 3,9% (537 empleos) correspondió a grandes compañías. En términos porcentuales, las empresas de menor tamaño redujeron su personal en un 2,7%, mientras que las grandes firmas apenas registraron una baja del 0,4%.

Estos datos reflejan un escenario complejo para el entramado productivo santafesino, especialmente para las pymes, que continúan siendo las más afectadas por la contracción del empleo formal en la provincia.