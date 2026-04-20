Gran jornada de básquet femenino en Carlos Pellegrini

El pasado sábado 18 de abril se llevó a cabo el 2do. Encuentro de Básquet Femenino organizado por la ACBOS, en las instalaciones de Americano Mutual y Social.

La actividad reunió a equipos de la región en una jornada que combinó deporte, compañerismo y crecimiento. Participaron jugadoras de Americano MyS de Carlos Pellegrini, Club Atlético María Juana, Club Atlético San Jorge y Santa Paula de Gálvez, quienes disfrutaron de una intensa pero amena programación de partidos.

Más allá de los resultados, el encuentro tuvo como principal objetivo seguir fortaleciendo el desarrollo del básquet femenino en la región, promoviendo la participación y generando espacios de integración entre clubes.

Desde la organización destacaron el compromiso y la dedicación de las jugadoras, alentando a continuar por este camino de crecimiento en una disciplina que sigue ganando terreno y protagonismo.