Continúan abiertas las inscripciones para finalizar los estudios primarios en el CAEBA

En la mañana de “Comunicándonos” dialogamos con Sonia Domínguez, integrante del CAEBA de María Juana, quien informó que continúan abiertas las inscripciones para que adultos de la localidad y la región puedan finalizar sus estudios primarios.

Durante la entrevista, Domínguez explicó que la propuesta educativa está destinada a personas mayores que por distintos motivos no pudieron completar la escuela primaria y desean retomar sus estudios.

Además, comentó que el CAEBA desarrolla sus actividades tres días en María Juana y dos días en la localidad de Garibaldi, funcionando en la escuela de esa comunidad.

Desde la institución remarcaron la importancia de esta oportunidad educativa gratuita, que permite a los adultos avanzar en su formación y completar una etapa fundamental de sus estudios.