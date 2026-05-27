Continúan abiertas las inscripciones para finalizar los estudios primarios en el CAEBA

EntrevistasLo ÚltimoLocales

En la mañana de “Comunicándonos” dialogamos con Sonia Domínguez, integrante del CAEBA de María Juana, quien informó que continúan abiertas las inscripciones para que adultos de la localidad y la región puedan finalizar sus estudios primarios.

Durante la entrevista, Domínguez explicó que la propuesta educativa está destinada a personas mayores que por distintos motivos no pudieron completar la escuela primaria y desean retomar sus estudios.

Además, comentó que el CAEBA desarrolla sus actividades tres días en María Juana y dos días en la localidad de Garibaldi, funcionando en la escuela de esa comunidad.

Desde la institución remarcaron la importancia de esta oportunidad educativa gratuita, que permite a los adultos avanzar en su formación y completar una etapa fundamental de sus estudios.

Te puede interesar

  • LAS FIESTAS EN ESCANDINAVIA

    Ariel Odasso vive junto a su familia en Dinamarca y nos contó como se viven las Fiestas de Fin de Año en la península europea.…

  • LA ORQUESTA EN LAS ESCUELAS

    https://youtu.be/d4xCsxi4VDQ Nos visitó Jesús Anibal Dominguez , profe en la Orquesta Ensamble Infanto Juvenil del Área De Cultura María Juana quien junto a Pablo Mondino…

  • DESAFÍO EN LAS SIERRAS DE CÓRDOBA

    Un grupo de amigos de María Juana participaron del "Desafío Río Pinto" para recorrer en bicicleta 85 kilómetros saliendo desde la ciudad de La Cumbre…

  • NUTRICIÓN: CALORIAS EN LAS FIESTAS

    La Lic. en Nutrición Andrea Botta nos cuenta cuantas calorías tienen los alimentos que ingerimos generalmente en estos tiempos de fiestas. ¿Cuánto suma comer pan…

  • EL CORO EN LAS SIERRAS CORDOBESAS

    El próximo fin de semana el Coro Comunal de María Juana realizará una gira por las sierras cordobesas visitando la localidad de Yacanto, el Durazno…