Un informe de la UNL reveló cuáles son las ciudades santafesinas con mejor calidad de vida

Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Nacional del Litoral reveló cuáles son las ciudades de la provincia de Santa Fe con mejor calidad de vida, tomando como base información del Censo Nacional 2022 y estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación.

El informe, denominado “ICV-50 Ciudades-Santa Fe. Hacia un desarrollo urbano armónico de las ciudades de la Provincia”, fue realizado por un equipo encabezado por Néstor Javier Gómez, profesor titular de Geografía Urbana y Sistemas de Información Geográfica II, investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL e investigador independiente del Conicet.

El trabajo analiza las 50 ciudades más pobladas de la provincia, que reúnen a más de 2,8 millones de habitantes, equivalentes al 80% de la población santafesina.

Según el Índice de Calidad de Vida (ICV), las diez ciudades mejor posicionadas son Funes, San Carlos Centro, Esperanza, Cañada de Gómez, Gálvez, Armstrong, Sunchales, Roldán, Rosario y El Trébol.

En el caso de María Juana, la localidad no aparece dentro del ranking debido a que el estudio solamente contempla a las 50 ciudades más pobladas de la provincia de Santa Fe.

El índice no se limita únicamente a medir ingresos económicos, sino que combina distintas variables vinculadas a salud, educación, vivienda y servicios básicos. De esta manera, permite obtener una radiografía más precisa sobre las condiciones de vida cotidianas de la población.

El estudio señala que las ciudades del centro y sur provincial presentan los mejores indicadores, mientras que en sectores del este santafesino se observan mayores dificultades y déficits estructurales. Además, destaca que las diferencias más importantes aparecen en el acceso a servicios urbanos como cloacas, gas natural y agua potable, factores que continúan marcando fuertes desigualdades entre las distintas localidades.

Dentro del análisis regional también sobresale Rafaela como uno de los polos urbanos con mejor desempeño en el oeste provincial, acompañado por otras ciudades medianas y pequeñas que funcionan como importantes centros regionales.

Finalmente, el informe remarca que las ciudades con mejores resultados suelen coincidir con aquellas que cuentan con una mayor oferta de servicios de salud, mejores niveles educativos y mejores condiciones de infraestructura urbana, elementos fundamentales para el bienestar de la población.