Netflix lanzó el primer tráiler de “Enola Holmes 3” con Millie Bobby Brown y Henry Cavill

La plataforma Netflix presentó oficialmente el primer tráiler de Enola Holmes 3, la nueva entrega de la exitosa saga protagonizada por Millie Bobby Brown, quien vuelve a ponerse en la piel de la joven detective inspirada en el universo creado por Arthur Conan Doyle.

En esta tercera película, Enola deberá enfrentarse a uno de los casos más peligrosos y personales de su carrera, ya que su hermano Sherlock Holmes, interpretado nuevamente por Henry Cavill, ha sido secuestrado.

Según la sinopsis oficial, la historia llevará a Enola hasta Malta, donde sus planes personales y profesionales terminarán entrelazándose en una compleja investigación. Todo comienza luego de comprometerse con Tewkesbury, pero la desaparición de Sherlock cambia por completo el rumbo de su vida y la obliga a lanzarse a una nueva aventura llena de misterio, acción y peligro.

El adelanto muestra varias escenas de tensión y acción, incluyendo un impactante cierre donde Enola aparece vestida de novia, subida a una carroza y apuntando con una enorme escopeta mientras intenta rescatar a su hermano.

Enola Holmes 3 está dirigida por Philip Barantini y contará nuevamente con las actuaciones de Louis Partridge, Helena Bonham Carter como Eudoria, Himesh Patel en el papel de Watson y Sharon Duncan-Brewster interpretando a Moriarty.

En declaraciones recientes, Millie Bobby Brown explicó que esta nueva versión de Enola “está mucho más definida, aunque sigue evolucionando”, destacando que el personaje deberá encontrar un equilibrio entre la independencia, el amor, la ambición y la vulnerabilidad.

La esperada película llegará a Netflix el próximo 1 de julio y promete convertirse en uno de los grandes estrenos del año dentro de la plataforma de streaming.