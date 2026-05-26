Por qué es importante el etiquetado frontal en los alimentos y qué significa cada hexágono

Desde la implementación de la Ley de Etiquetado Frontal en Argentina, los alimentos y bebidas comenzaron a incorporar en sus envases los conocidos octógonos negros de advertencia, una herramienta que busca brindar información clara, rápida y visible sobre el contenido nutricional de los productos.

El objetivo principal de esta medida es que los consumidores sepan realmente qué están consumiendo y puedan tomar decisiones más conscientes para cuidar su salud y la de sus familias.

Los hexágonos negros aparecen en la parte frontal de los envases y advierten cuando un producto contiene cantidades excesivas de determinados componentes que, consumidos frecuentemente, pueden afectar la salud.

Cada sello tiene un significado específico:

• “Exceso en azúcares”: indica que el alimento contiene una cantidad elevada de azúcar agregada. El consumo excesivo de azúcar puede provocar obesidad, diabetes tipo 2, caries y otros problemas metabólicos.

• “Exceso en sodio”: advierte sobre altos niveles de sal. Consumir demasiado sodio puede aumentar la presión arterial y generar enfermedades cardiovasculares.

• “Exceso en grasas saturadas”: señala que el producto posee grasas que, en grandes cantidades, pueden elevar el colesterol y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas.

• “Exceso en grasas totales”: informa que el alimento contiene una gran cantidad de grasas. Aunque algunas grasas son necesarias para el cuerpo, el exceso puede provocar aumento de peso y problemas de salud.

• “Exceso en calorías”: indica que el producto aporta una alta cantidad de energía en relación con su contenido. Consumir alimentos muy calóricos en exceso puede favorecer el sobrepeso y la obesidad.

Además de los hexágonos, algunos productos también presentan advertencias complementarias que indican “Contiene cafeína” o “Contiene edulcorantes”, especialmente pensadas para informar que no son recomendables para niños.

Uno de los aspectos más importantes del etiquetado frontal es que facilita la comprensión de la información nutricional. Antes de la ley, muchas personas debían leer tablas complejas y difíciles de interpretar. Con los sellos negros, la advertencia es inmediata y visible para cualquier consumidor.

Especialistas en nutrición y salud pública consideran que esta herramienta cumple una función educativa y preventiva, ya que ayuda a generar hábitos alimenticios más saludables desde edades tempranas. También permite comparar productos similares y elegir opciones con menos componentes perjudiciales.

El sistema no prohíbe el consumo de ningún alimento, sino que garantiza el derecho de las personas a estar informadas sobre lo que compran y consumen diariamente.

La importancia de conocer el contenido de los alimentos también está relacionada con el crecimiento del consumo de productos ultraprocesados, especialmente entre niños y adolescentes. Muchos de estos productos contienen altos niveles de azúcar, sodio y grasas, aunque en sus publicidades se presenten como opciones saludables o atractivas.

Por eso, el etiquetado frontal se convirtió en una herramienta clave para el cuidado de la salud pública, promoviendo una alimentación más equilibrada y fomentando decisiones responsables al momento de elegir qué consumir.

Desde distintos sectores de la salud remarcan que una buena alimentación, acompañada por actividad física y hábitos saludables, es fundamental para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de toda la población.