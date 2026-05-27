Los niños y niñas del Jardín María Montessori visitaron la radio por el Día de los Jardines

En el estudio recibimos la visita de los niños y niñas del Jardín de Infantes María Montessori N° 34, quienes compartieron la alegría de participar en distintas actividades organizadas en el marco del Día de los Jardines de Infantes.

Durante la visita, los pequeños contaron las propuestas y experiencias que realizaron junto a docentes y familias para celebrar esta fecha tan especial dentro de la comunidad educativa.

El Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera se celebra cada 28 de mayo en homenaje a Rosario Vera Peñaloza, reconocida como la “Maestra de la Patria”, quien dedicó gran parte de su vida a la educación inicial y a la creación de jardines de infantes en Argentina.

La jornada se vivió con entusiasmo, juegos y muchas sonrisas, destacando la importancia de la educación en los primeros años de vida.