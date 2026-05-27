El Jardín 1474 celebra la Semana de los Jardines junto a toda la comunidad educativa

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En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Alejandrina Varayoud, directora del Jardín de Infantes N° 1474 del Complejo Educativo Santa María de los Ángeles, en el marco de la celebración de la Semana de los Jardines.

Durante la entrevista, Varayoud destacó la importancia de esta fecha tan especial para la educación inicial, remarcando el valor del jardín de infantes como un espacio fundamental para el crecimiento, el aprendizaje y la socialización de los niños y niñas en sus primeros años.

Además, contó cómo se vienen desarrollando distintas actividades recreativas, educativas y de integración junto a las familias y docentes, buscando que los pequeños puedan disfrutar de jornadas llenas de juegos, música, creatividad y alegría.

La directora también puso en valor el trabajo cotidiano de todo el equipo docente, acompañando el desarrollo integral de cada niño y fortaleciendo los vínculos con las familias y la comunidad educativa.

La Semana de los Jardines se vive con mucha emoción en cada institución educativa, celebrando la importancia del nivel inicial y el rol fundamental que cumplen los docentes en la formación y acompañamiento de las infancias.

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