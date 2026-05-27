Fin de semana a puro fútbol: programación completa de divisiones superiores, Copa Santa Fe y fútbol femenino

Se viene un nuevo fin de semana cargado de fútbol en la región con una intensa programación de partidos correspondientes a las divisiones superiores de Liga Rafaelina, además de la actividad del fútbol femenino de Tres Ligas y un nuevo compromiso por Copa Santa Fe.

La fecha comenzará el jueves 28 de marzo con tres encuentros destacados. En Rafaela, Club Sportivo Ben Hur recibirá a Atlético de Rafaela desde las 19.30 hs en Reserva y 21 hs en Primera División. Además, Ferrocarril del Estado enfrentará a Deportivo Tacural y 9 de Julio de Rafaela hará lo propio ante Deportivo Josefina.

La actividad continuará el viernes 29 de marzo con el duelo entre Deportivo Bella Italia y Argentino de Humberto, programado para las 20.30 hs en Reserva y 22 hs en Primera.

El domingo 31 de mayo será la jornada con mayor cantidad de encuentros. Uno de los partidos destacados tendrá como protagonista a Club Atlético María Juana, que recibirá a Argentino de Vila desde las 14 hs en Reserva y 15.30 hs en Primera División.

Por su parte, Club Atlético Talleres de María Juana será local frente a San Martín de Angélica en otro de los encuentros atractivos de la fecha.

También jugarán Unión de Sunchales vs. Sportivo Norte; Sportivo Roca ante Libertad de Sunchales; Peñarol de Rafaela frente a Independiente de Ataliva y Deportivo Aldao contra Brown de San Vicente, entre otros compromisos.

Además, por la Copa Santa Fe masculina, Ferrocarril del Estado enfrentará a Sportivo Suardi el domingo 31 de mayo a las 16 hs.

En cuanto al fútbol femenino de Primera División de Tres Ligas, la actividad se desarrollará el domingo en cancha de 9 de Julio de Rafaela. A las 11 hs jugarán Atlético de Rafaela y Unión de Sastre; luego se medirán Ferro Dho y El Expreso; mientras que cerrarán la jornada 9 de Julio de Rafaela frente a Atlético San Jorge.

De esta manera, el fin de semana ofrecerá una extensa agenda futbolera para los hinchas de toda la región, con partidos importantes tanto en divisiones superiores como en el fútbol femenino y la Copa Santa Fe.