Convocatoria a empresas del Departamento Castellanos para participar del Santa Fe Business Forum 2026

El senador provincial Alcides Calvo invitó a las empresas y emprendimientos productivos del Departamento Castellanos a sumarse a la tercera edición del Santa Fe Business Forum (SFBF), una de las principales rondas de negocios e internacionalización del país, que se desarrollará del 31 de agosto al 4 de septiembre en el espacio La Fluvial de Rosario, con actividades complementarias en la ciudad de Santa Fe.

Desde la Delegación Rafaela de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, Calvo destacó la importancia de esta convocatoria impulsada por el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, por considerar que representa una oportunidad estratégica para que las empresas santafesinas amplíen su red de contactos internacionales, fortalezcan vínculos comerciales y exploren nuevos mercados.

Durante esta tercera edición, el Santa Fe Business Forum ofrecerá una amplia agenda de actividades que incluirá rondas internacionales de negocios, un auditorio con disertantes y charlas técnicas, un espacio destinado al Foro de Inversiones, encuentros con startups, conferencias, capacitaciones, workshops, reuniones sectoriales y visitas a empresas de distintos puntos de la provincia.

El evento reunirá a más de 250 compradores internacionales provenientes de 50 países y alrededor de 1.000 empresas oferentes, consolidándose como uno de los principales espacios de vinculación comercial e internacionalización de Argentina, promoviendo además el contacto con inversores y representantes de sectores estratégicos.

Las empresas y emprendimientos interesados en participar podrán inscribirse hasta el 21 de agosto a través del sitio oficial del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe, para formar parte de las actividades del Santa Fe Business Forum 2026.

Al respecto, el senador Alcides Calvo expresó: “En los tiempos que estamos atravesando considero que es una buena oportunidad para que las empresas del Departamento Castellanos puedan establecer estas relaciones comerciales que pueden significar un horizonte y un crecimiento, abriendo puentes con nuevos mercados. Es un gran esfuerzo que realizan el Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Gustavo Puccini, y el Gobierno Provincial para potenciar el entramado productivo de Santa Fe y, en especial, del Departamento Castellanos.”

Con esta convocatoria, el Gobierno de Santa Fe busca seguir fortaleciendo la competitividad de las empresas provinciales, promoviendo su inserción en mercados internacionales y generando nuevas oportunidades de inversión, exportación y desarrollo para el sector productivo.