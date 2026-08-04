Fredy Castelli presentó en Radio María Juana el nuevo lanzamiento de Palo Santo Industria Musical

En la mañana de Radio María Juana, recibimos la visita de Fredy Castelli, quien compartió detalles sobre el proyecto musical del que forma parte: Palo Santo Industria Musical, una iniciativa dedicada a la producción y difusión de música con identidad propia y un fuerte compromiso con la calidad artística.

Durante la entrevista, Castelli contó cómo nació este emprendimiento y el trabajo que se viene desarrollando desde PALO SANTO (Industrias Creativas), donde la producción ejecutiva y musical está a cargo de Alfredo R. Castelli y Juan M. Melo.

Además, presentó el segundo corte del álbum, titulado “Viéndonos a escondidas”, una nueva producción que ya se encuentra disponible para el público y que continúa consolidando el camino artístico del proyecto.

Desde Palo Santo Industria Musical destacaron que cada lanzamiento busca transmitir historias reales a través de producciones de alto nivel, apostando al talento, la creatividad y el trabajo independiente.

Como parte de la propuesta, también invitaron a los seguidores a participar del “Desafío Palo Santo”: quienes dejen su “Me Gusta”, comenten las publicaciones y acompañen los próximos lanzamientos podrán recibir una canción dedicada especialmente por el equipo del proyecto.

Los interesados en conocer más sobre las producciones y escuchar el nuevo material pueden encontrar a Palo Santo Industria Musical en su canal de YouTube, donde ya está disponible “Viéndonos a escondidas”, el más reciente lanzamiento del grupo.