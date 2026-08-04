Fredy Castelli presentó en Radio María Juana el nuevo lanzamiento de Palo Santo Industria Musical

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En la mañana de Radio María Juana, recibimos la visita de Fredy Castelli, quien compartió detalles sobre el proyecto musical del que forma parte: Palo Santo Industria Musical, una iniciativa dedicada a la producción y difusión de música con identidad propia y un fuerte compromiso con la calidad artística.

Durante la entrevista, Castelli contó cómo nació este emprendimiento y el trabajo que se viene desarrollando desde PALO SANTO (Industrias Creativas), donde la producción ejecutiva y musical está a cargo de Alfredo R. Castelli y Juan M. Melo.

Además, presentó el segundo corte del álbum, titulado “Viéndonos a escondidas”, una nueva producción que ya se encuentra disponible para el público y que continúa consolidando el camino artístico del proyecto.

Desde Palo Santo Industria Musical destacaron que cada lanzamiento busca transmitir historias reales a través de producciones de alto nivel, apostando al talento, la creatividad y el trabajo independiente.

Como parte de la propuesta, también invitaron a los seguidores a participar del “Desafío Palo Santo”: quienes dejen su “Me Gusta”, comenten las publicaciones y acompañen los próximos lanzamientos podrán recibir una canción dedicada especialmente por el equipo del proyecto.

Los interesados en conocer más sobre las producciones y escuchar el nuevo material pueden encontrar a Palo Santo Industria Musical en su canal de YouTube, donde ya está disponible “Viéndonos a escondidas”, el más reciente lanzamiento del grupo.

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