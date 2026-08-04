Eustolia se prepara para su gran almuerzo y refuerza la planificación ante el fenómeno El Niño

En diálogo con Mónica Barceló en el programa Comunicándonos de Radio María Juana, el presidente comunal de Eustolia, Marcelo Beltramo, brindó detalles sobre el tradicional almuerzo y baile que se realizará el próximo domingo 9 de agosto, además de referirse a la participación de la localidad en las Jornadas Regionales por el Fenómeno de El Niño, desarrolladas en Rafaela.

En relación con el evento, Beltramo invitó a vecinos de la región a participar de la propuesta organizada por la Comuna de Eustolia. La jornada comenzará al mediodía y contará con un menú compuesto por salamín, asado, ensaladas, postre helado, café con tortas y trasnoche. La animación musical estará a cargo de Horacio Musical, que pondrá ritmo al tradicional baile.

Las tarjetas tienen un valor de 35.000 pesos para mayores y 20.000 pesos para menores. Desde la organización recordaron que el almuerzo será sin bebida y que los asistentes deberán llevar vajilla completa.

Por otra parte, el presidente comunal destacó la importancia de haber participado en las Jornadas Regionales por el Fenómeno de El Niño, una instancia de trabajo organizada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Comité Operativo Interministerial de Emergencia.

El encuentro reunió a autoridades de municipios y comunas de los departamentos Castellanos, Las Colonias y San Martín, quienes analizaron estrategias de prevención, coordinación y respuesta ante un posible desarrollo del fenómeno El Niño 2026/2027.

Beltramo señaló que este tipo de jornadas permite fortalecer la preparación de los gobiernos locales frente a eventuales contingencias climáticas, promoviendo el intercambio de experiencias y la planificación conjunta de acciones para proteger a las comunidades.

De esta manera, Eustolia combina la organización de actividades sociales y comunitarias con el compromiso de continuar trabajando en la prevención y planificación ante posibles eventos climáticos que puedan afectar a la región.