María Juana será sede de un Encuentro de Danzas con la participación de ballets de toda la región

La Comuna de María Juana invita a la comunidad a disfrutar de una nueva edición del Encuentro de Danzas, organizado por el Ballet Comunal “Raíces de Mi Tierra”, que se realizará el próximo sábado 8 de agosto, desde las 20:00 horas, en las instalaciones de la Sociedad Italiana.

La propuesta reunirá a más de 11 ballets provenientes de distintas localidades de la región, que compartirán sobre el escenario su talento, dedicación y pasión por la danza, ofreciendo un espectáculo cargado de cultura, tradición y color.

El encuentro tiene como objetivo promover el intercambio cultural entre las delegaciones participantes y brindar un espacio para poner en valor el trabajo que cada grupo desarrolla en la preservación y difusión de las danzas tradicionales y del patrimonio cultural.

Desde la organización destacaron que será una noche pensada para toda la familia, donde el público podrá disfrutar de una variada puesta en escena con diferentes expresiones artísticas que reflejan nuestras raíces.

La Comuna de María Juana extendió la invitación a vecinos y visitantes para acompañar esta iniciativa y compartir una velada en la que la danza, la música y la tradición serán las grandes protagonistas.