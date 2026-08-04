Más de 150 artesanos de todo el país participarán de la feria en las Fiestas Patronales de María Juana

En la mañana de Comunicándonos, Mónica Barceló dialogó con Fernanda Forte, integrante del Área de Cultura de la Comuna de María Juana, quien brindó detalles sobre los preparativos para la gran Feria de Artesanos y Emprendedores, uno de los principales atractivos de las próximas Fiestas Patronales.

Forte explicó que la organización se encuentra ultimando detalles de cara al evento que se desarrollará los días 16 y 17 de agosto en la Plaza San Martín, donde se espera la participación de más de 150 artesanos provenientes de distintos puntos del país, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos elaborados de manera artesanal.

Además de la feria, el predio contará con un importante sector gastronómico, pensado para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de diversas propuestas culinarias durante ambas jornadas.

La funcionaria recordó que hasta el 10 de agosto permanece abierta la inscripción para quienes deseen participar de la Feria de Artesanos y Emprendedores, invitando a los interesados a completar el trámite dentro del plazo establecido.

Las Patronales también ofrecerán una variada exposición en la Plaza San Martín, con la presencia de autos, maquinarias y otros expositores temáticos, ampliando las propuestas para toda la familia y convirtiendo al evento en uno de los encuentros más convocantes de la región.

Con una destacada participación de emprendedores, artesanos y expositores, María Juana se prepara para vivir un nuevo fin de semana de celebración, cultura y encuentro, en el marco de sus tradicionales Fiestas Patronales.