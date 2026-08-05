Calvo participó de una reunión regional para coordinar acciones preventivas ante el fenómeno El Niño

El senador provincial Alcides Calvo participó de una reunión de trabajo organizada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe en la Sociedad Rural de Rafaela, donde autoridades provinciales, legisladores, intendentes y presidentes comunales de los departamentos Castellanos, Las Colonias y San Martín analizaron estrategias para fortalecer la prevención y la respuesta ante el posible desarrollo del fenómeno El Niño 2026/2027.

Del encuentro también participaron los senadores Esteban Motta y Rubén Pirola, junto a funcionarios provinciales, entre ellos el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgo, Marcos Escajadillo; el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich; el director provincial de Lechería, Carlos Di Lorenzi; y el secretario de Vinculación Institucional, Roberto Bergé.

Durante la jornada se presentó un diagnóstico de la situación hídrica regional y un informe sobre las obras ejecutadas en los distintos departamentos. En el caso de Castellanos, se destacó la intervención en 53 kilómetros de canales troncales, la limpieza de 407 kilómetros de canales y la ejecución de cinco obras hídricas, trabajos considerados fundamentales para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de inundaciones.

Además del análisis técnico, los representantes de municipios y comunas coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado para anticiparse a posibles contingencias climáticas y dar respuestas rápidas y coordinadas.

Al respecto, Alcides Calvo señaló que la problemática hídrica debe abordarse con una mirada regional, ya que el sistema de drenaje atraviesa varios departamentos y requiere acciones integradas.

“Es importante abordar la situación hídrica con una mirada regional y mediante un trabajo coordinado entre la Provincia, municipios, comunas y los organismos de Protección Civil, teniendo en cuenta que el sistema de drenaje atraviesa los distintos departamentos y requiere respuestas conjuntas e inmediatas para proteger los sectores urbanos y la ruralidad”, expresó.

El legislador agregó que los mapas hídricos de la región demuestran la necesidad de actuar con rapidez y coordinación: “De aquí en adelante hay que trabajar organizadamente, coordinadamente y siendo muy efectivos”.

Finalmente, Calvo remarcó que las experiencias vividas durante inundaciones anteriores deben servir como aprendizaje para fortalecer las políticas de prevención y planificación. En ese sentido, informó que desde la Legislatura Provincial se trabaja en la declaración de la emergencia hídrica, con el objetivo de agilizar los tiempos administrativos y facilitar el acceso a recursos que permitan responder de manera más eficiente ante eventuales emergencias climáticas.