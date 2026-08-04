Más de 130 alumnos se capacitan en los cursos del CECLA María Juana

En la mañana de Radio María Juana, dialogamos con Alejandra Delfino, referente del CECLA – Extensión Áulica María Juana, quien brindó un panorama sobre el crecimiento de la institución y la amplia oferta de capacitaciones que actualmente reúne a más de 130 alumnos interesados en aprender oficios y adquirir nuevas herramientas para el mundo del trabajo.

Durante la entrevista, Delfino destacó la importancia de estos espacios de formación, que permiten a vecinos y vecinas capacitarse en diferentes áreas, favoreciendo tanto la inserción laboral como el desarrollo de emprendimientos propios.

En ese marco, anunció el inicio de un nuevo cuatrimestre del curso “Informática para Tareas Administrativas con orientación Contable”, una propuesta que continúa despertando gran interés entre quienes buscan fortalecer sus conocimientos en informática aplicada a la administración.

Las clases se desarrollan en la EESOPI N.º 8143 “José Manuel Estrada”, donde 24 alumnos participan de esta capacitación que se dicta todos los jueves, de 19:00 a 22:00 horas.

El curso está a cargo de la Contadora Pública Nacional Eugenia Grosso y de la Analista de Sistemas Mariela Marinone, quienes brindan herramientas prácticas vinculadas a la informática aplicada a tareas administrativas y contables, competencias cada vez más requeridas en el ámbito laboral.

Delfino remarcó que el CECLA continúa ampliando sus propuestas educativas con el objetivo de responder a las necesidades de la comunidad y generar nuevas oportunidades de capacitación para jóvenes y adultos.

Desde el CECLA – Extensión Áulica María Juana y la Comuna de María Juana destacaron el compromiso de seguir promoviendo este tipo de iniciativas, que contribuyen a la formación permanente de los vecinos, fortalecen sus posibilidades de empleo y acompañan su crecimiento personal y profesional.