“Cooked”: el documental de Netflix que invita a recuperar nuestra relación con los alimentos

Para quienes tienen interés en volver a los orígenes de la alimentación, aprender a preparar nuestros propios alimentos y recuperar técnicas tradicionales, hay una propuesta disponible en Netflix que vale la pena conocer: “Cooked”, una miniserie documental basada en el trabajo del periodista y escritor estadounidense Michael Pollan.

La producción propone recorrer la historia de la alimentación a través de cuatro elementos fundamentales: Fuego, Agua, Aire y Tierra, mostrando cómo el ser humano aprendió a transformar los alimentos y cómo esas prácticas fueron evolucionando a lo largo del tiempo.

Cuatro elementos, cuatro formas de cocinar

Cada capítulo se concentra en un elemento y permite descubrir diferentes maneras en las que las personas transformaron los alimentos a través de la historia.

En “Fuego”, Pollan explora el origen de la cocina y la importancia que tuvo el fuego en la alimentación humana.

“Agua” se introduce en distintas preparaciones y técnicas relacionadas con la transformación de los alimentos mediante este elemento.

En “Aire”, la protagonista es la elaboración del pan y el proceso mediante el cual ingredientes simples pueden transformarse en uno de los alimentos más antiguos de la humanidad.

Pero para quienes buscan especialmente recuperar métodos tradicionales de conservación, el capítulo más interesante probablemente sea “Tierra”.

Fermentar para conservar

El episodio dedicado a la tierra se mete de lleno en el mundo de la fermentación, una de las técnicas de conservación más antiguas utilizadas por diferentes culturas.

La serie muestra cómo microorganismos pueden transformar los alimentos y permitir que determinados productos se conserven durante períodos prolongados, además de modificar sus sabores, aromas y características.

La fermentación es solamente una de las tantas técnicas tradicionales que históricamente permitieron aprovechar los alimentos de temporada y conservarlos para épocas en las que no estaban disponibles.

Una invitación a volver a preparar nuestros alimentos

Más allá de las recetas, Cooked plantea una reflexión interesante sobre nuestra relación actual con la comida.

En una época en la que gran parte de los alimentos llegan listos para consumir, la serie invita a recuperar el conocimiento sobre lo que comemos y cómo se prepara.

Hacer pan, fermentar, cocinar, conservar y transformar alimentos son prácticas que durante generaciones formaron parte de la vida cotidiana y que hoy vuelven a despertar interés entre quienes buscan una alimentación más consciente y una mayor autonomía.

¿Dónde verlo?

Cooked está disponible en Netflix Argentina, con audio y subtítulos en español, por lo que resulta una opción accesible para disfrutar en familia.

👉 Nuestra recomendación: si te interesa conocer cómo nuestros antepasados transformaban y conservaban los alimentos, vale la pena darle una oportunidad a esta miniserie.

Y si después de verla te quedás con ganas de aprender cómo secar frutas, conservar verduras, preparar fermentos, hacer pan o guardar alimentos durante meses, seguramente vas a encontrar en estas antiguas técnicas un mundo fascinante para explorar.