“Intelligent Trees”: el documental que revela el sorprendente mundo oculto de los árboles

En tiempos donde el cuidado del ambiente se vuelve cada vez más importante, el documental Intelligent Trees se presenta como una propuesta imperdible para comprender el verdadero rol de los árboles en nuestro planeta.

La producción, estrenada en 2016 y con una duración de 45 minutos, muestra investigaciones científicas que demuestran que los árboles no son seres aislados, sino que forman redes complejas donde se comunican, comparten recursos y hasta “cuidan” a otros ejemplares del bosque. A través del trabajo de la científica Suzanne Simard y el forestal Peter Wohlleben, el film invita a repensar la relación entre el ser humano y la naturaleza.

Uno de los puntos más impactantes que aborda el documental tiene respaldo en estudios científicos reales. En 1997, Simard demostró que los árboles pueden transferirse carbono entre sí a través de redes subterráneas de hongos, conocidas como “red micorrícica” o “Wood Wide Web”. Este sistema conecta las raíces de distintos árboles, permitiendo el intercambio de nutrientes, agua y señales químicas.

Gracias a esta red natural, un árbol que recibe más luz puede “ayudar” a otro que está en sombra, los ejemplares más grandes —denominados “árboles madre”— favorecen el crecimiento de los más jóvenes, e incluso pueden alertarse entre sí ante ataques de insectos activando mecanismos de دفاعa antes de que el daño se propague. Estos procesos no implican conciencia, sino complejos mecanismos biológicos que evidencian el funcionamiento del bosque como una comunidad interconectada.

El documental profundiza en cómo estas interacciones resultan clave para la salud de los ecosistemas y para la regulación del clima, reforzando la importancia de preservar los bosques en todo el mundo.

Para quienes deseen verlo, Intelligent Trees se encuentra disponible en plataformas digitales como Amazon Prime Video, Vimeo On Demand y Apple TV, donde puede alquilarse o comprarse según la región.

Una recomendación ideal para reflexionar, aprender y valorar aún más el papel fundamental que cumplen los árboles en la vida del planeta.